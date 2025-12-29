鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-29 18:29

網通廠啓碁 (6285-TW) 將參與美國消費性電子展 CES 2026，以「AI 驅動連網，啓動未來智慧生活」為主軸，展示 AI 佈局及應用；從通訊延伸至運算，涵蓋 AI 應用軟體至邊緣 AI 發展。三大亮點主題包含 Wi-Fi 8 網路通訊方案、次世代 AI 網路基礎建設所需的光學交換器和後量子密碼（PQC）模組及數位座艙。

啓碁科技將於CES 2026展示AI佈局 Wi-Fi 8通訊方案與後量子密碼模組。(圖：shutterstock)

啓碁秉持研發創新精神，以客戶需求為核心，致力打造高速、安全且穩定的網路通訊解決方案。本次推出全系列產品線，涵蓋路由器、閘道器、延伸器等，皆採用最新 Wi-Fi 8 技術；其中，啓碁企業無線基地台（EAP）支援高階 MCS 調變等級，最高可達 MCS 23，並可依據 RF 環境動態調整資料速率，即使在極具挑戰性的高密度企業環境中，仍能提供低延遲、高效能的使用者體驗。

啓碁開發的寬頻路由器 AI 引擎，可辨別用戶端裝置及網路封包、即時分析使用者網路狀態，並智慧調整網路資源，為不同應用程式分配最佳頻寬，確保各項應用穩定運作；此外，AI 引擎具備輕量化與跨硬體平台特性，用戶端裝置無需依賴雲端也可順暢運行。

為迎接 AI 新紀元，啓碁推出全新光學交換器（Optical Switch），以創新架構取代傳統資料中心倚賴的乙太網路交換器。光學交換器透過消除光電轉換，可大幅降低逾 95% 能耗；同時具備超低延遲確保 GPU 間高速同步運作，全面提升 AI 運算和 GPU 使用效能。憑藉其超大頻寬與高度可擴展架構，資料中心無須汰換交換器硬體，即可升級至更高速的光學 ToR 交換器；降低設備更新成本，協助企業打造高效能、低能耗的次世代 AI 基礎設施。