鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-20 19:16

為落實配額活用，使人力能流向真正有需求的業者。經濟部今 (20) 日與勞動部達成重要共識，宣布調整特定工廠移工資格認定函的效期為 90 日。經濟部指出，過去業者在取得認定函後，若未在效期內向勞動部提出招募許可申請，導致名額長期處於掛帳狀態，未來凡超過 90 天，原先核配的名額將自動失效，並回流至系統中重新開放申請。針對 113 年及 114 年已經取得認定函的業者，效期至 115 年 4 月 24 日失效。

拿到配額卻不招募？ 經、勞兩部聯手加嚴：移工資格認定函效期僅90日。（鉅亨網資料照）

針對特定工廠的勞動力缺口，勞動部於 112 年特別撥出總計 6000 名移工配額。雖然經濟部產發署在 113 年與 114 年已完成全數名額的審核與核配，但根據最新統計，目前竟有約半數取得配額的業者尚未向勞動部申請招募許可。這種名額閒置的狀況，不僅導致配額無法充分發揮效能，更直接干擾了經濟部後續為產業爭取新額度的評估時程。

‌



為了澈底解決配額使用效率低落的問題，產發署今公告修正特定工廠引進移工作業要點。除了將新申請的認定函效期定為 90 日外，針對 113 年及 114 年已經取得認定函的業者，也同步設定了落日條款，統一規定效期至 115 年 4 月 24 日失效。此舉旨在督促業者盡快完成行政程序，避免資源浪費。