日銀升息路徑模糊 全球亂局成日元救星？157關卡是多空分水嶺
鉅亨網新聞中心
美元兌日元周一 (22 日) 亞洲交易時段震盪走低，跌幅約 0.27%，匯價來到 157.30 附近，顯示日元獲得顯著支撐。在全球地緣政治緊張局勢升級的背景下，包括美國與委內瑞拉關係緊張、對以色列伊朗衝突再起的擔憂，以及曠日持久的俄烏戰事所帶來的持續不確定性，共同推升了市場對日元作為傳統避險貨幣的需求。
除了地緣政治因素外，日本最高外匯官員的公開喊話，成為推動日元走強的另一重要催化劑。日本財務省國際事務副大臣神田真人重申，將對日元的過度下跌採取「適當行動」。此番強硬表態，迅速加劇了市場對於日本政府可能出手干預匯市的猜測，為日元帶來進一步利多。
貨幣政策方面，日本央行（BOJ / 日銀）總裁植田和男此前在 12 月會議後為進一步收緊政策敞開了大門。日銀上周將政策利率上調至 0.75% 的 30 年新高，並表示如果經濟和物價走勢符合預期，將繼續升息。然而，植田對未來升息的具體時機與速度仍保持模糊措辭，未能提供明確指引。
備受關注的是，日元的漲勢同時受到日本財政狀況惡化的擔憂所限制。這些擔憂主要來自日本公債殖利率的急劇上升，以及首相高市早苗的支出計畫所引發的市場疑慮，可能會阻止日元多頭採取過於激進的押注。
美元承壓 關注關鍵技術位
在美國方面，美元指數週一小幅走低，對美元兌日元構成壓力。儘管有聯準會官員發表鷹派言論試圖限制美元跌勢，但交易員仍預計聯準會在 2026 年進一步降息兩次的可能性較大，抑制了美元的整體升值動能。市場正在等待周二 (22 日) 延遲公佈的美國第三季 GDP 數據，以尋找新的線索。
技術分析指出，美元兌日元在 157.00 附近存在關鍵支撐，預計將吸引逢低買盤。若日元多頭欲挑戰更高水平，需等待匯價有效突破 10 個月高點 157.89 的阻力位；而若 157 的關鍵樞軸點被跌破，則市場情緒可能徹底轉向有利於空頭。
延伸閱讀
- 儘管日銀升息及官員干預警告 日元仍未振作 兌歐元於歷史低點徘徊
- 黑石全面抄底日本不動產！日元走弱助攻、2025年豪砸逾1兆日元布局
- 升息不再是利多？日元一路滑向干預警戒區
- 日本央行激進升息震動全球市場！專家：日本迎來雙重考驗 日元陷入干預「危險區」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇