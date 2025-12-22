鉅亨網新聞中心 2025-12-22 15:21

美元兌日元周一 (22 日) 亞洲交易時段震盪走低，跌幅約 0.27%，匯價來到 157.30 附近，顯示日元獲得顯著支撐。在全球地緣政治緊張局勢升級的背景下，包括美國與委內瑞拉關係緊張、對以色列伊朗衝突再起的擔憂，以及曠日持久的俄烏戰事所帶來的持續不確定性，共同推升了市場對日元作為傳統避險貨幣的需求。

日銀升息路徑模糊 全球亂局成日元救星？157關卡是多空分水嶺。(圖:shutterstock)

貨幣政策方面，日本央行（BOJ / 日銀）總裁植田和男此前在 12 月會議後為進一步收緊政策敞開了大門。日銀上周將政策利率上調至 0.75% 的 30 年新高，並表示如果經濟和物價走勢符合預期，將繼續升息。然而，植田對未來升息的具體時機與速度仍保持模糊措辭，未能提供明確指引。

美元承壓 關注關鍵技術位

在美國方面，美元指數週一小幅走低，對美元兌日元構成壓力。儘管有聯準會官員發表鷹派言論試圖限制美元跌勢，但交易員仍預計聯準會在 2026 年進一步降息兩次的可能性較大，抑制了美元的整體升值動能。市場正在等待周二 (22 日) 延遲公佈的美國第三季 GDP 數據，以尋找新的線索。