〈陸股盤後〉去年中國工業企業利潤增長 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-01-27 16:30

中國 A 股三大股指周二（27 日）同步走高，中國國家統計局周二公布的數據顯示，2025 年全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）7.3982 兆元，比上年增長 0.6%。

去年中國工業企業利潤增長，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

上證指數周二收報 4,139.90 點，漲 0.18%。深證成指收報 14,329.91 點，漲 0.09%。創業板指收報 3,342.60 點，漲 0.71%。

2025 年中國規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額 2.0561 兆元，比上年下降 3.9%；股份制企業實現利潤總額 5.5408 兆元，下降 0.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額 1.7447 兆元，增長 4.2%；私營企業實現利潤總額 2.2810 兆元，與上年持平。

國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，2025 年各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，加快推進新型工業化，推動工業經濟穩定向好運行。

于衛寧說，全年工業企業利潤實現增長，扭轉了連續三年下降態勢，其中裝備製造業、高技術製造業等新動能支撐作用明顯，傳統產業利潤結構持續優化，工業經濟發展質效不斷提升。