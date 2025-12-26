鉅亨網新聞中心 2025-12-26 20:00

中國官方已正式啟動一項國家創業投資引導基金，並同時設立了三個大型區域基金，總價值達數十億美元，旨在培育本土科技龍頭企業並提高投資效率。

中國啟動巨額國家創投引導基金 培育本土科技「小巨人」(圖:Shutterstock)

根據官媒《新華社》報導，國家級基金以及覆蓋京津冀、長三角、大灣區的三個區域基金已於周五 (26 日) 開始運作。

‌



國家創業投資引導基金獲得了財政部透過發行超長期特別國債提供的 1,000 億人民幣 (約 143 億美元) 支持。國有基金負責人表示，三個區域基金的股權由國家基金參與有限合夥企業設立，預計最終規模都將成長至超過 500 億人民幣。

國家發展改革委員會官員指出，引導基金透過發揮中央資金的引領帶動作用，積極吸引地方政府、中央企業、金融機構以及民間資本等多方參與，預計將形成兆元級的資金規模。

據報導，設立該引導基金的目的與使命是透過發展「耐心資本」，以解決新興和未來產業面臨的投資有限和創新要素投入不足的困境。國家基金將遵循市場化原則運作，由專業經理人負責投資決策。

在投資策略上，國家基金規劃運營 20 年，其中 10 年用於投資，10 年用於退出。投資將優先鎖定戰略性新興產業與未來產業，且至少 70% 的資金將投入種子期和初創期企業，目標是培育符合政府科技優先事項的「小巨人」企業和各行業的獨角獸。

區域基金則計劃投資積體電路、量子技術、生物醫藥、腦機介面和航空航天等關鍵領域。此一重大部署正值中國在半導體等領域與美國的技術競爭日益加劇之際。

報導稱，國家創業投資引導基金的定位聚焦於「四個堅持」，具體體現為堅持投早、投小、投長期、投硬科技的「4 投」導向。