〈熱門股〉大立光庫藏股護盤自助人助 三大法人轉買超 推升股價周漲15%
鉅亨網記者張欽發 台北
大立光 (3008-TW) 董事會決議在每股 3200 元以下，執行買 2670 張庫藏股，一直要執行到明年春節台股封關日，大立光本周已進場砸下逾 6.83 億元買回 303 張庫藏股護盤，均價每股 2254.7 元，而三大法人轉買超推升股價收盤價報 2385 元，股價周漲 15.78%。
大立光 26 收盤價報 2385 元，較前一交易日上漲 135 元，成交爆量 1922 張，爲 10 月 14 日以來單日成交最大 量，三大法人今同步買超大立光，三大法人外資買超 73 張，投信買超 404 張，自營商買超 22 張，三大法人合計買超 499 張。總體外資自 11 月 28 日以來一路連續賣超大立光持股到 26 日首度轉爲買超。
大立光 2025 年 1-9 月營收 439.29 億元，毛利率 51.38%，年增 1.93 個百分點，稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。同時，大立光與台積電 (2330-TW) 並獲復華台灣科技優息 (00929-TW)）納入成分股。
大立光 26 日股價收在 2385 元，股價周漲 15.78%，並已站上短期均線，就周線來看，MACD 首度翻紅，線型呈現多頭排列，股價在 10 日線與月線交叉的 2138 元形成有力支撐。
