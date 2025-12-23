鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-23 20:05

前台股股王大立光 (3008-TW) 在 19 日董事會決議在每股 3200 元以下，執行買 2670 張庫藏股，一直要執行到台股封關日，大立光今 (23) 日公布已進場砸下逾 4.86 億元買回自家股票 218 張，平均每股買回價格 2232.61 元，占大之光股權比例 0.16%。

大立光此次的執行買回庫藏股護盤，爲大立光掛牌以來第二次買回庫藏股，目的在維護股東權益及公司信用。

大立光今天股價收盤報 2245 元，較前一交易日上漲 5 元或 0.22%，成交量 534 張，三大法人外資賣超 104 張，投信賣超 30 張，自營商買超 30 張，三大法人合計賣超 80 張。

雖然外資券商最新對大立光的目標價訂在 2500 元，但同一外資對大立光的 評等維持持平，但總體外資自 11 月 28 日以來一路連續賣超大立光持股，這段期間賣超張數累計達 1148 張，外資對大立持股比例並跌破 30.8%。

大立光 2025 年 1-9 月營收 439.29 億元，毛利率 51.38%，年增 1.93 個百分點，稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。