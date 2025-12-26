大立光已砸6.83億元買回303張庫藏股護盤 三大法人翻多買超499張

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-26 17:56

前台股股王大立光 (3008-TW) 在 19 日董事會決議在每股 3200 元以下，執行買 2670 張庫藏股，一直要執行到明年春節台股封關日，大立光今 (26) 日公布本周已進場砸下逾 6.83 億元買回 303 張庫藏股護盤，均價每股 2254.7 元。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

大立光此次的執行買回庫藏股護盤，爲大立光掛牌以來第二次買回庫藏股，目的在維護股東權益及公司信用。

大立光今天收盤價報 2385 元，較前一交易日上漲 135 元，成交量 1922 張，三大法人今同步買超大立光 499 張，其中外資買超 73 張，投信買超 404 張，自營商買超 22 張。總體外資自 11 月 28 日以來一路連續賣超大立光持股到今天首度轉爲買超。

大立光 2025 年 1-9 月營收 439.29 億元，毛利率 51.38%，年增 1.93 個百分點，稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。