大立光已砸6.83億元買回303張庫藏股護盤 三大法人翻多買超499張
鉅亨網記者張欽發 台北
前台股股王大立光 (3008-TW) 在 19 日董事會決議在每股 3200 元以下，執行買 2670 張庫藏股，一直要執行到明年春節台股封關日，大立光今 (26) 日公布本周已進場砸下逾 6.83 億元買回 303 張庫藏股護盤，均價每股 2254.7 元。
大立光此次的執行買回庫藏股護盤，爲大立光掛牌以來第二次買回庫藏股，目的在維護股東權益及公司信用。
大立光今天收盤價報 2385 元，較前一交易日上漲 135 元，成交量 1922 張，三大法人今同步買超大立光 499 張，其中外資買超 73 張，投信買超 404 張，自營商買超 22 張。總體外資自 11 月 28 日以來一路連續賣超大立光持股到今天首度轉爲買超。
大立光 2025 年 1-9 月營收 439.29 億元，毛利率 51.38%，年增 1.93 個百分點，稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。
大立光 2025 年 11 月營收爲 53.03 億元，月減 15.3%，年減 11.84%，2025 年 1-11 月營收爲 555.1 億元，年增 3.14%。依目前大立光主要客戶端拉貨力道來看，12 月拉貨動能與 11 月持平。
