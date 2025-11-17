search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

美國宣布終止航班削減緊急令 空域全面恢復正常運行

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國交通部周日（16 日）發布聲明，交通部長達菲與聯邦航空管理局（FAA）局長貝德福德宣布，因空管人員短缺而實施的航班削減緊急令將於周一 6 時正式解除，全美空域系統將全面恢復正常運行。

cover image of news article
美國宣布終止航班削減緊急令，空域全面恢復正常運行。（圖：Shutterstock）

FAA 表示，在美國政府停擺結束後，空管人員已持續返崗。達菲強調，這是在經歷史上最長政府停擺後恢復航空系統穩定的重要一步，接下來將把重點放在加速空管員招聘和建設新一代空中交通管制系統。


隨著航班削減緊急令即將解除，此前美國對部分機場通航活動、商業航天發射、跳傘航拍等項目的限制將同時結束。FAA 也確認正在審查航空公司在緊急令期間未完全遵守削減要求的情況，以評估後續執法措施。

為緩解政府停擺期間日益加重的空管人手短缺壓力、降低空域安全風險，美國聯邦航空局此前決定從 11 月 7 日起逐步減少全美 40 座主要機場的國內航班，至 11 月 14 日削減幅度逐步增至 10%。這一措施導致美國大量航班被取消，並造成大面積航班延誤和機場混亂。

美國總統川普 11 月 12 日在白宮簽署國會兩院通過的聯邦政府臨時撥款法案，正式結束政府停擺。專家認為，在政府停擺結束後，雖然空中交通管制人員短缺的情況會得到一定恢復，但航班延誤和取消的情況仍會持續一段時間。


文章標籤

美國政府停擺航班削減TOP

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數47147.48-0.65%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty