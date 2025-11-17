鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-17 11:04

美國交通部周日（16 日）發布聲明，交通部長達菲與聯邦航空管理局（FAA）局長貝德福德宣布，因空管人員短缺而實施的航班削減緊急令將於周一 6 時正式解除，全美空域系統將全面恢復正常運行。

美國宣布終止航班削減緊急令，空域全面恢復正常運行。（圖：Shutterstock）

FAA 表示，在美國政府停擺結束後，空管人員已持續返崗。達菲強調，這是在經歷史上最長政府停擺後恢復航空系統穩定的重要一步，接下來將把重點放在加速空管員招聘和建設新一代空中交通管制系統。

隨著航班削減緊急令即將解除，此前美國對部分機場通航活動、商業航天發射、跳傘航拍等項目的限制將同時結束。FAA 也確認正在審查航空公司在緊急令期間未完全遵守削減要求的情況，以評估後續執法措施。

為緩解政府停擺期間日益加重的空管人手短缺壓力、降低空域安全風險，美國聯邦航空局此前決定從 11 月 7 日起逐步減少全美 40 座主要機場的國內航班，至 11 月 14 日削減幅度逐步增至 10%。這一措施導致美國大量航班被取消，並造成大面積航班延誤和機場混亂。