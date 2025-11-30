鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-30 13:00

歐洲飛機製造商空中巴士上周五 (11 月 28 日) 發布聲明指出，相當數量的 A320 系列客機因飛行控制軟體易受強烈太陽輻射影響，需要緊急停飛，法國媒體估計約有 6000 架客機受影響，此項消息引發多方猜測，「全球航班將大混亂」等言論也隨之出現。

空中巴士A320緊急停飛恐致全球航班大混亂？專家這樣說（圖：Shutterstock）

專家指出，在網路資訊傳播極為便捷的當下，資訊流動障礙被打破，網友雖能接觸到更多與生活相關的專業訊息，但也容易出現誤解或過度放大的情況，此次空中巴士飛機事件便是典型例證。

許多人不理解太陽輻射為何會影響電腦軟體系統，實際上，太陽輻射由高能粒子組成，與地球大氣碰撞時會產生包含中子在內的次級粒子簇射，中子會擊中數位元件，導致比特翻轉或機載電腦故障，如記憶體損壞、感測器異常等，這些效應統稱為單粒子效應 (SEE)，因此飛機製造商才會發布警示。

這次事件的起因是，美國某航空公司 A320 飛機 10 月發生非指令性的受限俯衝事件，經技術分析，強烈太陽輻射恐損壞飛行控制關鍵數據，航空公司必須在飛機下次飛行前將軟體退回指定版本，類似電腦、手機系統固件更新與回退，操作並不復雜。

然而，這項保障飛行安全的預防性措施被誤讀為「全球航班將大混亂」，這是外行人對專業技術的誤解，也與部分自媒體為吸引聲量製造謠言有關。

截至目前，歐洲航空安全局 (EASA) 針對 A320 系列飛機發布緊急適航指令，全球各大航空公司回應，中國民用航空局也發出相關適航指令，生效日期為 2025 年 11 月 29 日 23:59(UTC 時間)。

墨西哥航司 Volaris 周六 (11 月 29 日) 也宣布，全面完成歐洲航空安全局強制要求的 A320 機隊檢查與維修工作。

在航空業面臨頻繁監管審查的背景下，Volaris 的快速回應有效規避了大規模營運中斷可能帶來的財務損失。