鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-27 12:03

為因應境外敵對勢力統戰滲透，並強化公務員及特定身分人員赴陸管制，行政院會昨 (26) 日通過陸委會與內政部擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「社會秩序維護法」部分條文修正草案。行政院長卓榮泰表示，此次修法是落實總統於今年 3 月 13 日針對國安五大威脅提出的因應策略，展現防禦滲透與維護主權的決心。

根據此次兩岸條例修正草案，公務員赴陸將採取全面許可制。現行規定下，11 職等以上公務員需經內政部許可，而 10 職等以下未涉密人員僅需向原機關報備；修法後，所有公務員赴陸均須經所屬機關許可。

‌



此外，修法也將立法委員正式納入管制範圍，要求民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍資訊後，返台須公開揭露時間、地點及事由。針對曾任特定職務或核定國家機密之人員，若違反規定赴陸，罰鍰將大幅提高至新台幣 200 萬元以上、1000 萬元以下。

此舉在基層公務員間引發強烈反彈與質疑。有基層公務員指出，全台約有超過 90% 的公務體系人員並不涉及國家機敏業務，赴陸多半僅是單純的觀光旅遊或探親，如今卻被當成「潛在洩密者」對待，感受不佳。

在社會秩序維護法修正方面，行政院增訂了針對仇恨性言論與境外敵對勢力不當訴求的管制措施。卓榮泰指出，基於「公民與政治權利國際公約」規定，任何鼓吹民族或種族仇恨、煽動歧視或暴力之主張應以法律禁止。修正案明定在公共場所宣傳、播送或利用網路散布足以影響公共秩序的相關言論，將面臨行政罰則，最高處 3 萬元以下罰鍰。但民間團體與法界人士擔憂，「消滅國家主權」與「激化社會對立」等定義模糊，恐造成行政裁量權過大，產生寒蟬效應。

陸委會主委邱垂正強調，中共近年持續加強對台滲透，且頻繁發生不當盤查我方赴陸人員之情事，修法是必要的風險控制。