鉅亨網編譯陳韋廷
歐美國家正歡慶聖誕，但在通膨壓力下的消費抉擇有所改變，傳統禮品如巧克力、賀卡等銷量下滑，取而代之的是更經濟實惠的選擇，加密貨幣與 AI 工具成為節日消費新焦點。
根據信用卡發卡機構 Visa 最新數據，28% 美國成年人希望收到加密貨幣作為聖誕禮物，其中 18 至 25 歲的 Z 世代群體意願更高達 45%。對此 Bitget 交易平台指出，這標誌著加密文化逐漸融入主流，在預算緊縮的背景下，數位資產因其靈活性與輕量化特性而受到青睞。
分析人士指出，年輕一代視加密貨幣為兼具禮物與投資雙重屬性的資產，尤其在當前幣價低迷時期，被視為「逢低佈局」的機會。
數據也顯示 AI 工具深度參與節日籌備，近半購物者 (47%) 使用 AI 產生禮物靈感或比價，Nationwide 調查顯示 4 成美國人打算縮減開支，轉而依賴技術工具優化消費。
Z 世代作為「數位原住民」，更傾向透過生物辨識支付、社群電商及跨國平台購物，加密貨幣消費習慣也在 Z 世代群體中加速滲透。
值得注意的是，加密貨幣市場近期表現疲軟。比特幣現價約 8.8 萬美元，較今年高點回落近 30%，多數數位貨幣同步下跌。儘管比特幣短期走勢承壓，分析師認為年輕族群的接納度或推動長期需求成長，為加密生態注入新活力。
下一篇