鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-26 14:50

歐美國家正歡慶聖誕，但在通膨壓力下的消費抉擇有所改變，傳統禮品如巧克力、賀卡等銷量下滑，取而代之的是更經濟實惠的選擇，加密貨幣與 AI 工具成為節日消費新焦點。

根據信用卡發卡機構 Visa 最新數據，28% 美國成年人希望收到加密貨幣作為聖誕禮物，其中 18 至 25 歲的 Z 世代群體意願更高達 45%。對此 Bitget 交易平台指出，這標誌著加密文化逐漸融入主流，在預算緊縮的背景下，數位資產因其靈活性與輕量化特性而受到青睞。

數據也顯示 AI 工具深度參與節日籌備，近半購物者 (47%) 使用 AI 產生禮物靈感或比價，Nationwide 調查顯示 4 成美國人打算縮減開支，轉而依賴技術工具優化消費。

Z 世代作為「數位原住民」，更傾向透過生物辨識支付、社群電商及跨國平台購物，加密貨幣消費習慣也在 Z 世代群體中加速滲透。