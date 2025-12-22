search icon



〈台股盤後〉台積電反彈掛帥、記憶體助陣 大漲453點重返2萬8

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (22) 日在台積電回神、記憶體股群起激昂下，指數大漲 453.29 點，一舉重返十日線與 2 萬 8 大關，收在 28149.64 點，成交量達 4930 億元，較上週五收斂。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電反彈掛帥、記憶體助陣 大漲453點重返2萬8。(鉅亨網資料照)

權值股今日普遍上漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲超過 2%，收在 1465 元，個股貢獻大盤漲點 286 點； 鴻海 (2317-TW) 小漲 1%，台達電 (2308-TW) 則迎來反彈，漲幅近半根停板，聯發科 (2454-TW) 則逆勢小跌近 1%。


金控股也同步上漲，包括富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 漲幅皆在 1% 左右，中信金 (2891-TW) 漲幅也接近 2%，其他如兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW)、永豐金 (2890-TW) 也都上漲表態。

記憶體股今日強勢表態，十銓 (4967-TW)、力積電 (6770-TW) 強勢漲停，力成 (6239-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW) 漲幅至少 5% 以上，其他如旺宏 (2337-TW)、愛普 *(6531-TW)、晶豪科 (3006-TW) 都有 4% 左右的漲幅。


