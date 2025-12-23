〈台股盤後〉台積電嗨漲帶上矽光子、軍工、PCB股 收漲160點
鉅亨網記者吳承諦 台北
美股迎接聖誕老人行情，科技股走強四大指數全面收紅。台股今 (23) 日震盪走高，以 28253.14 點開高，漲逾百點，在台積電上漲 25 元，PCB、矽光子、軍工族群走強下，最高來到 28350.07 點，終場收 28310.47 點，上漲 160.83 點。成交量 4203.89 億元。
電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 漲 25 元，漲約 1%，來到 1490 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 10 元，跌約 1%，收 1390 元；日月光投控 (3711-TW) 漲約 1%，鴻海 (2317-TW) 持平 ，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 均跌約 1%。
AI 族群部分，矽光子持續成為盤面焦點，華星光 (4979-TW) 亮燈漲停，光環 (3234-TW) 漲 8.5%%，聯鈞 (3450-TW) 漲逾 6%，波若威 (3163-TW) 漲逾 3%。
PCB 同樣獲資金青睞，華通 (2313-TW) 漲逾 5%，金山電 (8042-TW) 漲逾 4%，台光電 (2383-TW) 漲約 1%。
政府持續提升國防預算，軍工股走強，邑錡 (7402-TW) 漲逾 8%，亞航 (2630-TW) 漲逾 7%，龍德造船 (6753-TW) 漲逾 5%，雷虎 (8033-TW) 漲約 4%，中光電 (5371-TW) 漲逾 2%。。
