〈台股盤後〉台積電嗨漲帶上矽光子、軍工、PCB股 收漲160點

美股迎接聖誕老人行情，科技股走強四大指數全面收紅。台股今 (23) 日震盪走高，以 28253.14 點開高，漲逾百點，在台積電上漲 25 元，PCB、矽光子、軍工族群走強下，最高來到 28350.07 點，終場收 28310.47 點，上漲 160.83 點。成交量 4203.89 億元。