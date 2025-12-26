鉅亨網新聞中心 2025-12-26 16:20

科威特已與中國企業簽署一項價值超過 41 億美元的重大協議，旨在完成大穆巴拉克港 (Mubarak Al-Kabeer Port) 的建設。科威特國家審計署證實，該合約為「設計 - 採購 - 施工」(EPC) 總承包合同。該項目被視為科威特最具戰略意義的基礎設施開發項目之一，位於布比延島 (Boubyan Island)。

科威特與中國簽署逾41億美元港口協議 強化全球貿易地位(圖:shutterstock)

這項合作象徵著科威特在推動經濟多元化發展方面邁出重要一步，以擺脫對石油的依賴，並強化其在全球貿易和物流中的地位。科威特首相 Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah 在簽約儀式上表示，該港口將大幅提升科威特在區域及國際貿易和全球供應鏈中的份額，有望成為連接波斯灣地區與國際主要貿易路線的重要海運樞紐。

