科威特與中國簽署逾41億美元港口協議 強化全球貿易地位
鉅亨網新聞中心
科威特已與中國企業簽署一項價值超過 41 億美元的重大協議，旨在完成大穆巴拉克港 (Mubarak Al-Kabeer Port) 的建設。科威特國家審計署證實，該合約為「設計 - 採購 - 施工」(EPC) 總承包合同。該項目被視為科威特最具戰略意義的基礎設施開發項目之一，位於布比延島 (Boubyan Island)。
這項合作象徵著科威特在推動經濟多元化發展方面邁出重要一步，以擺脫對石油的依賴，並強化其在全球貿易和物流中的地位。科威特首相 Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah 在簽約儀式上表示，該港口將大幅提升科威特在區域及國際貿易和全球供應鏈中的份額，有望成為連接波斯灣地區與國際主要貿易路線的重要海運樞紐。
中方將該協議視為高品質共建「一帶一路」合作中的里程碑。中國駐科威特大使館臨時代辦劉翔指出，該倡議聚焦於大規模基礎設施發展，以改善亞洲、非洲、歐洲及中東地區的貿易互聯互通。此次港口協議反映了科威特將自身定位為區域貿易門戶的廣泛戰略，並進一步加深了與中國的經濟聯繫。
