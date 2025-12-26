海南封關首周：酒店預訂增速領漲全國 離島購物遊有望延續至春節

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-26 09:12

海南自貿港啟動全島封關運作已滿一周，海南的購物旅遊熱度節節攀升，不僅機票酒店的預訂熱度猛增，入境遊同樣火爆。

海南自貿港啟動全島封關運作已滿一周。（圖：中新社）

據《澎湃新聞》報導，海南省三亞市商務局周四（25 日）發布消息，12 月 24 日三亞免稅銷售額達到人民幣（下同）1.06 億元，較一年前暴增 56%。

‌



自海南封關以來，三亞免稅銷售額連續破億。三亞市商務局發布的消息顯示，12 月 18 日海南自貿港正式啟動全島封關運作以來，12 月 18 日至 22 日，三亞市的免稅銷售額連續五天破億。截至 12 月 24 日，封關運作 7 天，三亞市的免稅銷售額有 6 天破億。

三亞市商務局的消息顯示，近幾日三亞各大免稅店內消費者絡繹不絕。蘋果門市前長隊蜿蜒，華為熱銷機型一度售罄——新款 iPhone 17 Pro 系列最高優惠超過 2,000 元，華為 Mate X6 疊加消費券立省 1,700 元。

免稅黃金櫃台前人頭攢動，每克較市場價低 166 元的讓利，讓一件 30 克的古法黃金飾品節省近萬元。

社交平台上，有成都正準備結婚的網友曬出帖子：封關第二天專門飛去海南買黃金首飾，疊加消費券算下來價格比當地便宜 200 多元 / 克。

在線旅遊平台的數據也印證內地居民奔赴海南的熱度高漲。同程旅行的數據顯示，截至 12 月 25 日，海南自貿港正式啟動全島封關運作後的第一周（12 月 18 日至 25 日），海南省酒店預訂熱度增長超過 20%，增速位居全國第一。其中，高品質酒店預訂熱度增長超過 30%。

分區域來看，海口、三亞、儋州、萬寧、陵水黎族自治縣酒店預訂熱度位居全省前五。

「我們在與遊客的溝通中發現，在離島免稅政策的刺激下，一部分遊客到海南『先旅遊再購物』的消費習慣，變成了『先購物再旅遊』。」同程旅行旗下呀諾達熱帶雨林景區執行副總經理黃銀銀說。