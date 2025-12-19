〈房產〉台灣央行維持信用管制 六都限貸慘況一表看到北市淪重災區

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-19 11:46

台灣央行昨 (18) 日決議仍維持第七波信用管制措施。在保持緊縮基調下，金融機構放款態度也持續謹慎。房仲觀察聯徵中心數據，全台與六都第三季平均核貸成數全面下滑，其中北市尤其爲重災區，各類建物平均核貸成數都跌破 7 成。

台灣央行維持信用管制，限貸北市淪爲限貸重災區。(鉅亨網記者張欽發攝)

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行擔憂熱錢轉移，避免房市反彈，因此選擇繼續按兵不動，但也意味著市場將進入長期挑戰，在房價未達軟著陸目標之下，預期明年房市將呈現「價量齊修」格局；在此氛圍下，銀行鑑價上未來將更轉趨保守，同時市場目前房貸利率普遍又在 2.6% 以上，購屋族面臨成數下滑、鑑價保守、利率高昂三殺局勢，務必將自備款拉高至總價的 3~4 成，確保能在限貸寒冬中能穩健置產。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，央行對房價下修幅度，仍有所期待，因此不願鬆綁措施，建議自住客自求多福，準備充足本金再進場。

根據數據，全台六都第三季各類型建屋平均核貸成數與去年同期相比，都有不同程度下滑，其中套房、透天厝平均貸款成數皆不滿 7 成，僅 66.2%、69%，為各類建物中最低，且分別年減 3.5、2.5 個百分點，下滑數值也是最高。賴志昶指出，套房吸引不少投資族群置產，整體風險較高，且銀行本身對於小坪數物件貸款較顯謹慎；至於透天厝則屬高總價物件，轉手難易度也高，物件在鑑價上各有劣勢，致使銀行給貸較有難度。

另細看六都數據，台北市則是限貸的重災區，各類建物核貸成數都年跌 2 個百分點以上，且全面失守 7 成大關。賴志昶表示，台北市房價之高是有目共睹，雖說區域有捷運基能、商業設施加持，令北市房價在此波打房中仍頗具支撐力道，但高房價也意味著潛在買方少、轉手難度大，讓銀行放款轉趨保守，即使申貸人條件優越，但在限貸氛圍之下，也難以「貸好貸滿」。

在南二都方面，限貸風波則相對集中在台南市，統計顯示，台南市套房第三季平均核貸成數僅 62%，年減幅高達 7.4 個百分點，不管是貸款成數是六都最低，縮水程度則是六都最高；相較之下，高雄市表現最為穩健，公寓、電梯大廈等產品核貸成數仍達 74% 以上，就算為套房、透天厝也維持在 7 成以上。