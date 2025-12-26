鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-26 11:27

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 11 月營業氣候測驗點調查，包括製造業、服務業和營建業均呈現連續走揚態勢，顯示整體企業景氣信心改善中；其中，製造業來到 94.42 點，月增 2.39 點，為連 5 月上揚，服務業 91.18 點，月增 3.09 點，也是連 2 月上揚。

台經院指出，在 AI、高效能運算和雲端服務需求持續強勁帶動下，客戶拉貨動能延續，儘管非 AI 相關產業受需求保守、市場競爭影響而抵銷部分成長，但整體仍優於上月，使製造業者對當月和未來半年的景氣看法同步改善。

服務業方面，證券業雖受 11 月台股回檔影響，但成交量回升與創新板新制推動承銷動能，使業者看好當月景氣；而批發業則受惠拉貨回溫、匯率貶值和資通訊外銷增溫，對當月和未來半年景氣持樂觀態度。

在製造業調查上，認為當 (11) 月景氣為「好」比率為 24.0%，月增 6.1 個百分點，「壞」的比率則為 23.1%，月減 6.7 個百分點；而對未來半年看法，看好廠商增加 3.7 個百分點至 23.1%，看壞比率則減少 6.7 個百分點至 23.7%。

服務業方面，證券業看好當月景氣業者比例，較上月明顯提高，批發業則因下游拉貨需求回升、新台幣貶值帶動出口競爭力，加上 AI 科技應用需求強勁，約 40% 批發業者看好當月。

整體來看，11 月轉好，未來半年較 11 月看好的產業包括有成衣及服飾、電力機械器材製造、一般土木工程業、批發業等。