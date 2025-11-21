和泰iRent導入ALTIS HYBRID 南區路邊租還擴至嘉義高鐵

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-21 10:53

和泰車 (2207-TW) 旗下共享移動領導品牌 iRent 今 (21) 日宣布，2026 年式的 TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID 將於全台 iRent 同站租還和路邊租還陸續上線，同時，為回應會員對跨區出行的高度需求，「iRent 汽車南區路邊租還」將正式延伸至嘉義高鐵站。

iRent導入2026年式的TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID。(圖：和泰車提供)

iRent 本次導入的 COROLLA ALTIS HYBRID 新車，搭載最新油電複合動力系統，並提供倒車顯影、Apple CarPlay/Android Auto、BSM 盲點偵測警示系統、ACC 全速域主動式車距維持定速系統及 LTA 車道循跡輔助系統等安全配備。

除新車上線，「iRent 汽車南區路邊租還」服務也正式延伸至嘉義高鐵站，會員可於嘉義高鐵站取車，一路往南行駛至台南、高雄等地旅遊，旅程結束後，將車輛歸還至服務範圍內任一合法路邊停車格或指定調度停車場，無需折返出發地還車。