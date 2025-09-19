鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-19 10:55

和泰集團 (2207-TW) 旗下和運租車 (7855-TW) 預計於 9 月 26 日正式登錄興櫃，期透過邁向資本市場，強化營運資源整合和品牌發展動能。

和泰小金雞進入資本市場 和運租車9/26登錄興櫃。(圖：取自和運租車官網)

和運租車成立迄今已逾 25 年，核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車 iRent、專車接送、中古車拍賣、HOT 大聯盟及 abc 好車網品牌平台的經營、中古車查驗、保修、停車場服務及海外轉投資事業。

搭配與和泰集團緊密協作的綜效優勢，和運租車穩居台灣租車服務市場龍頭，已擁有 200 萬 iRent 會員數，成為和泰集團推動 MaaS 共享移動生態圈的關鍵角色。

和運表示，長租事業群截至目前車隊達 4 萬輛，是同業規模最大的公司，長期租車契約期間多為 3-5 年，以企業用戶為大宗，並提供保養、保險和代步車等全方位用車服務，整體續租率維持 60% 以上。

而中古車流通事業群整合旗下 HAA 勁拍、HOT 大聯盟、abc 好車網三大品牌會員，打造全台規模最大的虛實整合拍賣平台，年成交量超過 3 萬筆；同時，擁有全台最多的中古車商與保修加盟店，會員數超過 600 家，並提供全台上架車輛數量最多的零售交易平台，刊登數超過 4 萬輛，堪稱台灣中古車市場的標竿企業。

另一方面，短期租車與共享汽車隨著低碳環保意識的提升而快速成長，和運旗下子公司和雲行動負責經營 iRent 共享汽車、短期租車、專車接送與智慧停車場服務，並積極推動加盟機制，協助傳統業者數位轉型；截至 8 月，已有 30 家同業加盟，車隊規模合計逾 1.2 萬台，而透過會員數據與雲端平台進行車輛調度整合，顯著提升調度效率與車輛使用率，後續將推出整合 App，以單一會員平台串聯 iRent、短租、專車接送與停車服務，並計畫納入長租業務，實現全租期覆蓋。