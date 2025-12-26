鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-26 11:54

國際銅價飆漲、創歷史新高，激勵銅價概念股走強，第一銅 (2009-TW) 早盤衝上漲停 49.5 元鎖住，續創 14 個月新高、排隊掛買逾 2000 張。

〈焦點股〉國際銅價1個月飆漲近13% 第一銅鎖漲停創14個月高。(鉅亨網資料照)

倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價近期已衝破每公噸 1.2 萬美元大關，創下歷史新高，銅價近 1 個月漲幅達 12.82%，在 2025 年已上漲近 40%，有望創下自 2009 年以來最大的年度增幅。

第一銅產品包括銅合金片材和熱壓板材、銅合金再熔電鍍材料、兵工材料片材、板材和沖型品等，公司看好，隨著電網升級、運輸工具電動化、相關電子設備等，都將推升銅的長期需求。

從供給面來看，第一銅表示，今年以來全球多個銅礦場發生意外停產，包括印尼格拉斯伯格礦場土石流停工，2026 年產量預估減少 35%，智利和剛果銅礦事故，全球產量少 7%，都導致供給進一步吃緊。