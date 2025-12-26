〈焦點股〉國際銅價1個月飆漲近13% 第一銅鎖漲停創14個月高
鉅亨網記者彭昱文 台北
國際銅價飆漲、創歷史新高，激勵銅價概念股走強，第一銅 (2009-TW) 早盤衝上漲停 49.5 元鎖住，續創 14 個月新高、排隊掛買逾 2000 張。
倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價近期已衝破每公噸 1.2 萬美元大關，創下歷史新高，銅價近 1 個月漲幅達 12.82%，在 2025 年已上漲近 40%，有望創下自 2009 年以來最大的年度增幅。
第一銅產品包括銅合金片材和熱壓板材、銅合金再熔電鍍材料、兵工材料片材、板材和沖型品等，公司看好，隨著電網升級、運輸工具電動化、相關電子設備等，都將推升銅的長期需求。
從供給面來看，第一銅表示，今年以來全球多個銅礦場發生意外停產，包括印尼格拉斯伯格礦場土石流停工，2026 年產量預估減少 35%，智利和剛果銅礦事故，全球產量少 7%，都導致供給進一步吃緊。
此外，貿易壁壘也加劇了供應緊張。美國實施了針對半成品銅產品和某些衍生品的 50% 關稅，導致貿易商紛紛搶先將銅運往美國，使得全球全球庫存，進一步推高了國際價格。
