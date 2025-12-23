台股今 (23) 日在台積電上漲帶動下，開盤不久後一度達 28298 點，漲幅近 150 點，持續往前高 28568 點靠攏，不過隨著台股本周四迎來行憲紀念日休假，加上外資準備過年，市場資金明顯觀望，預計今日成交量僅 4100 億元，較昨日大幅收斂。