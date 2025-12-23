鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (23) 日在台積電上漲帶動下，開盤不久後一度達 28298 點，漲幅近 150 點，持續往前高 28568 點靠攏，不過隨著台股本周四迎來行憲紀念日休假，加上外資準備過年，市場資金明顯觀望，預計今日成交量僅 4100 億元，較昨日大幅收斂。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲超過 1%，最高達 1480 元，朝 1500 元邁進， 鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 雙雙小漲，聯發科 (2454-TW) 則小跌不到 1%。
不過，金控族群近日漲多，今日紛紛休兵，富邦金 (2881-TW) 下跌超過 1%，國泰金 (2882-TW) 下挫超過 2%，其他如中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新新光金 (2887-TW) 都在盤面下游走，壓抑整體大盤走勢。
今日成交重心回到光通訊族群，指標股惠特 (6706-TW) 再度亮燈，統新 (6426-TW)、華星光 (4979-TW) 漲幅至少 6% 起跳，光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW)、高明鐵 (4573-TW) 也都上漲 4% 左右，族群走勢相當凌厲。
