據《Yahoo Finance》報導，數周以來，投資人愈發擔心 AI 進展過快，可能對標普 500 指數中一些最具代表性的企業商業模式造成重大衝擊。

上個月始於軟體股的拋售，已迅速擴散至其他產業，因市場憂心 AI 可能削弱傳統軟體訂價模式，或取代經紀與顧問等按服務收費的業務。

Purpose Investments 首席市場策略師 Craig Basinger 本月稍早寫道，「一顆破壞球正從一個產業擺盪到另一產業，人們稱之為『AI 恐慌交易』(AI Scare Trade)。」

周一，Citrini Research 在 Substack 發文進一步加深這種情緒，指出隨著任務被自動化，中產階級白領工作可能面臨大規模消失的風險。

Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 周二表示，「短期來看，投資人現在必須面對的是 AI 情緒轉差的問題。」

以下是這波交易如何展開，以及受創最重的產業。

軟體領域

AI 帶動的股市裂痕最早出現在企業軟體領域。投資人擔心 Anthropic 快速發展的 AI 工具可能降低對數據分析與研究的需求，威脅傳統軟體以訂閱為核心的商業模式。

Salesforce(CRM-US) 今年迄今股價下跌 28%，Adobe(ADBE-US) 同期下跌 25%，市場擔心 AI 將削弱這家創意軟體公司的訂價能力。人資與工作流程平台 ServiceNow(NOW-US) 則下跌 30%。

華爾街分析師認為，這波拋售反應過度。但即使 Anthropic 宣布推出一系列與 AI 工具相關的軟體合作夥伴，科技軟體產業 ETF(IGV) 今年仍下跌 24%。

Anthropic 周一推出可自動更新金融與政府領域舊有程式碼的工具，此類工作傳統上需要昂貴的顧問服務，進一步加劇賣壓。

投資人認為此項進展可能威脅 IBM(IBM-US) 的營收來源。該雲端與軟體巨頭在經歷 25 年來最嚴重單日跌幅後，股價於周二反彈。

資安公司

自 Anthropic 於 2 月 20 日推出新的安全工具後，資安類股承壓，包括 CrowdStrike(CRWD-US)、Zscaler(ZS-US) 與 Cloudflare(NET-US) 股價均受影響。

周一隨著市場對 AI 顛覆的疑慮擴散，這些個股跌勢進一步擴大。

金融服務

本月推出一款 AI 稅務工具，允許顧問為客戶量身訂做策略後，財富管理類股大跌，包括嘉信理財 (Charles Schwab)(SCHW-US) 與 Raymond James(RJF-US)。

該工具引發市場擔憂，自動化可能壓縮該產業原本收取的高額顧問費。

此外，美國運通 (American Express)(AXP-US) 周一下跌逾 6%，因 Citrini Research 推測 AI 相關失業將上升，削弱信用卡公司的客戶基礎。

不過，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周一表示，美國最大銀行更可能是 AI 的受惠者，而非受害者。「在我看來，我們將成為贏家。我們一直有利用科技為客戶提供更好服務的策略，而且我們做得相當不錯。」

房地產服務

本月稍早，投資人開始拋售房地產相關股票，因擔心 Anthropic 為 Claude 模型推出法律與文件處理外掛後，AI 工具可能簡化房產估值、市場研究及租售媒合流程。

分析師指出，不僅高費用、勞力密集的產權查詢與法律談判成本可能下降，也可能因工作機會減少而導致實體辦公室需求大幅下滑。

商用不動產公司 CBRE(CBRE-US)、仲量聯行 (Jones Lang LaSalle)(JLL-US) 與 Cushman & Wakefield(CWK-US) 雖自本月初大跌後反彈，但今年仍呈現下跌。

物流與運輸