博通財報能否打破「軟體AI魔咒」？華爾街這樣看
鉅亨網編譯陳又嘉
據《MarketWatch》報導，華爾街對博通 (Broadcom)(AVGO-US) 客製化晶片業務的熱情近期略有降溫，公司將在周三盤後公布財報，試圖重新點燃投資人信心。
問題在於，博通不僅是一家半導體公司，其另一大業務——虛擬化與雲端軟體——在目前市場環境下同樣備受關注。
博通已逐漸成為一家軟體巨頭，主要因為其在 2023 年收購 VMware。Freedom Capital Markets 科技研究主管 Paul Meeks 指出，上一季軟體業務占公司營收的 39%。過去軟體業務被視為投資利多，因為能提升利潤率並分散業務來源，如今隨著投資人評估人工智慧 (AI) 對傳統軟體供應商的衝擊，這部分業務反而成為潛在隱憂。
Meeks 在評論中提問，「AI 在多大程度上已經、或將會取代這些中介角色？」公司對市場的評論與財測指引可能會提供一些線索。
Cantor Fitzgerald 分析師 C.J. Muse 也表示，他與團隊「已經收到一些關於博通估值倍數能否持續的問題」，原因就在於其軟體業務曝險。
他補充稱，「我們認為 AI 業務仍有機會提供一定程度的抵銷效果。」
博通在周三公布會計年度第一季財報時，與 AI 相關的營收可能顯示加速成長。Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 預估該部分營收將季增 30%，高於上一季的 25% 成長。
不過整體而言，Meeks 並不確定博通的財報能否說服華爾街。他擔心「上周市場對其他 AI 指標企業公告的反應」。例如，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 財報與財測大幅優於預期，但股價仍明顯下跌。
另一方面，Meeks 也表示，考量近期股價下跌，博通股票可能「已經被過度拋售」。和競爭對手輝達一樣，博通股價在 2026 年至今也下跌，且明顯落後費城半導體指數。
在尋找參與 AI 熱潮的新投資標的時，晶片投資人目前更偏好半導體設備製造商與記憶體廠商。瑞穗證券 (Mizuho) 交易部門分析師 Jordan Klein 表示，「許多」投資人將博通視為在本月稍晚輝達 GTC 大會前的放空標的。
Evercore ISI 分析師 Mark Lipacis 對博通的前景持更樂觀的看法，認為財報可能顯示多項正面趨勢，包括與 Alphabet(GOOGL-US) 共同開發的 TPU 需求正在擴大、基礎設施軟體業務的市場預期「門檻較低」，以及無線通訊業務動能強勁
根據 FactSet 調查的分析師預估，博通會計年度第一季調整後每股盈餘 (EPS) 預計為 2.03 美元，營收約 193 億美元。其中，公司半導體解決方案部門在截至 1 月一季營收預計為 124 億美元。另一方面，FactSet 共識預估顯示，分析師預期公司會計年度第二季調整後每股盈餘將達 2.17 美元，營收約 205 億美元。
- 避險需求上升 解析美元、日圓的波動規律
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 三星美國晶片廠量產時程再延後 盤中一度暴跌近12%
- 不錯的進場時機！大摩再將輝達列為首選晶片股
- 「川普看跌期權」失靈？華爾街警告：中東戰事動能難控、「TACO交易」恐失效
- 〈財報〉SaaS成長受質疑 資安需求反成AI紅利 CrowdStrike第四季優於預期 全年展望穩健
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇