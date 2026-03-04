鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-04 13:00

博通財報能否打破「軟體AI魔咒」？華爾街這樣看(圖：Shutterstock)

問題在於，博通不僅是一家半導體公司，其另一大業務——虛擬化與雲端軟體——在目前市場環境下同樣備受關注。

博通已逐漸成為一家軟體巨頭，主要因為其在 2023 年收購 VMware。Freedom Capital Markets 科技研究主管 Paul Meeks 指出，上一季軟體業務占公司營收的 39%。過去軟體業務被視為投資利多，因為能提升利潤率並分散業務來源，如今隨著投資人評估人工智慧 (AI) 對傳統軟體供應商的衝擊，這部分業務反而成為潛在隱憂。

Meeks 在評論中提問，「AI 在多大程度上已經、或將會取代這些中介角色？」公司對市場的評論與財測指引可能會提供一些線索。

Cantor Fitzgerald 分析師 C.J. Muse 也表示，他與團隊「已經收到一些關於博通估值倍數能否持續的問題」，原因就在於其軟體業務曝險。

他補充稱，「我們認為 AI 業務仍有機會提供一定程度的抵銷效果。」

博通在周三公布會計年度第一季財報時，與 AI 相關的營收可能顯示加速成長。Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 預估該部分營收將季增 30%，高於上一季的 25% 成長。

另一方面，Meeks 也表示，考量近期股價下跌，博通股票可能「已經被過度拋售」。和競爭對手輝達一樣，博通股價在 2026 年至今也下跌，且明顯落後費城半導體指數。

在尋找參與 AI 熱潮的新投資標的時，晶片投資人目前更偏好半導體設備製造商與記憶體廠商。瑞穗證券 (Mizuho) 交易部門分析師 Jordan Klein 表示，「許多」投資人將博通視為在本月稍晚輝達 GTC 大會前的放空標的。

Evercore ISI 分析師 Mark Lipacis 對博通的前景持更樂觀的看法，認為財報可能顯示多項正面趨勢，包括與 Alphabet(GOOGL-US) 共同開發的 TPU 需求正在擴大、基礎設施軟體業務的市場預期「門檻較低」，以及無線通訊業務動能強勁