港股2025年回顧：南向資金助力 IPO規模冠全球

鉅亨網新聞中心 2025-12-25 10:10

港股市場 2025 年經歷了全面回升的過程。在 2021 年至 2024 年期間，市場經歷了「寒冬」 ，恆生指數一度下跌超過 50%。然而，經過 2024 年下半年的蓄勢，2025 年初 DeepSeek 的出現啟動了港股市場，使全球重新檢視中國科技資產的價值。技術突破引發的產業景氣預期迅速傳導至資本市場，推動了港股的全面反攻。

（圖：REUTERS/TPG）

在 IPO 方面，2025 年港股市場的表現特別亮眼，全年 IPO 融資規模預計達到 2,863 億港元，重返全球第一。德勤預測，2026 年 IPO 規模可望超過 3,000 億港元，支持這項預期的是目前超過 300 宗上市申請的名單。 2025 年，港股前十大 IPO 中，有 8 家公司融資超過百億港元，寧德時代和紫金黃金國際分別成為全球第一大和第二大 IPO。此外，2025 年港股 IPO 破發率為 28.83%，創近年新低，顯示出市場的回暖投資者的信心。

‌



再融資方面，2025 年港股再融資規模達到 3,166 億港元，計畫數創近年新高，遠超過 2022 年至 2024 年的水準。小米集團和比亞迪分別在前十大再融資項目中領銜，融資金額顯著。同時，港股市場的股票回購金額達到 1,759.36 億港元，分紅金額接近 1.46 兆港元，均創下歷史新高。

南向資金流入港股市場的熱潮持續，2025 年年內淨買進金額接近 1.41 兆港元，刷新歷史紀錄。此外，港股市場的下市進程加快，2025 年已有 61 家公司下市，主要原因包括私有化和強制下市。