鉅亨網新聞中心 2026-01-28 13:40

中國最大的休閒食品連鎖零售商鳴鳴很忙 (01768-HK) 周三 (28 日) 正式於香港交易所掛牌上市，成為「港股量販零食第一股」。該股以每股 236.6 港元發行，開盤後一度飆升 88%，市值迅速突破 900 億港元，成為近年來資本市場規模最大的消費企業 IPO 之一。

兩位「85 後」創始人的草根逆襲

鳴鳴很忙的成功，背後是兩位「85 後」創始人晏周與趙定的創業傳奇。這家零食巨頭並非原生品牌，而是由「零食很忙」與「趙一鳴零食」於 2023 年底合併而成。

董事長晏周出身房地產營銷策劃，2017 年在長沙新開舖橋下開出第一家不到 40 平方米的「零食很忙」，核心邏輯在於跳過中間商，直接從廠商拿貨，將利潤回饋給消費者。副董事長趙定則出身炒貨世家，曾兩度創業失敗，最終在 2019 年以兒子之名創立「趙一鳴零食」，憑藉對成本的極致控制與對加盟商的嚴格篩選，在江西迅速崛起。

兩人在下沉市場找到了共同的財富密碼。截至 2025 年 11 月底，鳴鳴很忙的門店總數已達 21,041 家，覆蓋全國 28 個省份，其中約 59% 的門店扎根於縣城及鄉鎮。

從「貼身肉搏」到戰略合併

在合併之前，兩大品牌曾在南方市場展開激烈的貼身肉搏，甚至出現一公里內同時開出 5 家門店、打對折促銷的慘烈價格戰。2023 年，面對外部對手「好想來」的整合威脅，晏周與趙定展現了極大的格局，僅用兩周時間便達成合併協議。

這場合併被視為中國消費行業的標誌性案例。紅杉中國等機構股東在此關鍵節點投下了信任票，推動了兩家的順利融合。合併後，雙方採購規模翻倍，議價能力提升，協同效應顯著。2025 年前三季度，鳴鳴很忙實現營收 464 億元人民幣，經調整淨利潤達 18 億元，相當於「日賺超 660 萬元」。

硬折扣模式：靠效率與「審美」取勝

鳴鳴很忙成功的核心競爭力在於其「硬折扣」模式與極致的營運效率。透過直連超 2000 家廠商，其商品均價較傳統超市低約 25%。此外，公司擁有驚人的周轉速度，2025 年上半年存貨周轉天數僅約 11.7 天。

紅杉中國合夥人蘇凱指出，晏周是一位具備「審美」特質的創始人。這裡的審美並非狹義的藝術鑑賞，而是指對行業洞察的深度及業態前瞻性思維。鳴鳴很忙將門店轉化為承載情緒的容器，讓消費者在逛店時能獲得「爽感」與「值得感」，而非僅僅是低價。

資本助推與未來展望

在 IPO 前，鳴鳴很忙集結了紅杉中國、黑蟻資本、高榕創投等頂尖投資機構。其中，紅杉中國是陪伴最久的外部股東，自 2021 年 A 輪領投以來，在數字化轉型、商品規劃及戰略合併等關鍵環節提供了重要支持。上市後，晏周與趙定身價分別達 231 億及 203 億港元，紅杉中國則以 6.6% 持股成為最大機構股東。