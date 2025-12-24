鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-24 19:52

台灣央行今 (24) 日發布修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，即日起生效，央行說明，此次修正重點在於補強過去制度漏洞，讓結匯單位在執行匯出時，也要確認該資金是否有符合匯入時的用途，以防外資炒匯。

央行防炒匯 修正銀行業申報外匯收支或交易注意事項。(鉅亨網資料照)

央行說明，此次修正重點分別為，(1) 取消現行紙本列印查詢客戶當年累積結匯金額紀錄規定，改由銀行業自行訂定留存紀錄方式，以提升銀行業作業效率，並符合無紙化綠色金融政策。

‌



(3) 配合經濟部管理規定，修正外國銀行、保險或證券公司匯入專撥在台分公司營運資金結匯的憑辦文件，應憑經濟部核發文件辦理，刪除金融監督管理委員會核准文件。

(4) 簡化證券投資信託事業及期貨信託事業募集資金投資的結匯文件，得僅憑相關核准文件及資金變動表辦理，無須檢附損益或收益分配計算書。

(5) 鑒於發行人向金融監督管理委員會申報以已發行股份參與發行海外存託憑證於國外店頭市場交易的發行方式，與現行海外存託憑證「原兌回額度內再發行」方式類似，爰併予修正匯入款項結匯文件規定。

(6) 修正私立就業服務機構代外籍移工在台薪資結匯清單格式，增列居留證核 (換) 發日期，並修正委託書英譯內容。

(7) 增訂銀行業得受理證券商以老人安養及身心障礙者照護為目的的外幣信託，代年長者及身心障礙的受益人辦理結匯。