全台每人每年食用300顆蛋 統一也投入參與雞蛋產業發展

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-24 14:45

統一也投入參與雞蛋產業發展。(圖：統一提供)

統一企業指出，面對近年蛋價波動、品質參差不齊與食安疑慮，消費者選擇蛋品的標準與期望也日益提高，開始重視品質認證、食安控管機制、雞蛋來源可追溯性、以及雞隻飼養環境友善性。

根據農業部與動保團體統計，目前全台動福雞蛋 (含豐富籠、平飼與放牧等方式) 雖尚未普及，但零售通路非籠飼雞蛋比例已顯著提升，更有大型通路提出未來將全面轉型為只販售非籠飼雞蛋的企業理念，顯現整體雞蛋市場環境對於提升動物福利、雞隻友善生活環境、以及蛋品品質的支持，將成為推動市場轉型的一大力量。

統一企業指出，動物福利不只是養雞方式的改變，更代表企業對土地、動物與消費者的責任。統一企業順應趨勢推出動福蛋，不僅在品質與安全上領先，更在飼養方式與永續責任上展現決心，以元氣御選「動福白蛋」與「非籠飼褐蛋」，實踐不同型態的動物福利飼養，守護母雞的福祉，並期望成為推動台灣動福蛋市場升級的重要力量，陪伴消費者共同實踐更友善的飲食選擇。

統一企業指出，除了選擇動福牧場，為了提供消費者最好的蛋，元氣御選堅持做到三大承諾， 包括「純」澈無腥，為了維持雞蛋香濃無腥，每一顆雞蛋的來源牧場皆採用天然穀物 + 草本菁華的統一飼料全素配方飼養，以科學調控營養比例，孕育出醇厚濃郁的鮮味。同時，「鮮」美挺立，品牌不僅要求每顆雞蛋需來自黃金 60 周的產蛋週齡，且設定雞蛋出廠鮮度需達到 HU 值 (霍氏單位)80 以上的頂規，再加上即洗即選與全程冷鏈鎖住鮮度，才能將一顆一顆新鮮挺立的好蛋送到消費者手上。