鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-14 06:10

美國總統川普週五 (14 日) 在白宮外向各大媒體表示，他計劃訪問委內瑞拉，但目前尚未公布具體細節與時間表。若此行成行，將成為一項具歷史意義的外交動作，因為上一位訪問委內瑞拉的美國總統可追溯至 1997 年，當時柯林頓 (Bill Clinton) 前往加拉加斯並與時任總統卡爾德拉 (Rafael Caldera) 會面。

受此受避險需求支撐，黃金週五上漲，收復前一交易日跌幅，現貨黃金上漲 2.2% 至每盎司 5,030.02 美元，黃金期貨上漲 2.1% 至 5,052.54 美元。

‌



川普週五受訪時說：「我會去委內瑞拉…… 我們還沒決定 (何時) 。」他同時透露，近期也與委內瑞拉鄰國哥倫比亞進行了一場「良好會談」。

根據路透報導，川普在談話中稱讚委內瑞拉代理總統羅德里格斯 (Delcy Rodriguez)，並表示美方與其政府在石油取得與相關合作上「非常密切地合作」。

當被問及是否承認羅德里格斯為委內瑞拉的官方政府時，川普回應稱美國「已經這麼做」，並表示目前雙方正在進行接觸。

與此同時，美國能源部長萊特 (Chris Wright) 週四接受訪問時指出，委內瑞拉原油多數已運往美國煉油廠加工，而川普政府也已將銷售所得交由委內瑞拉臨時政府接收。他強調，美方將持續掌控原油銷售與資金流向，直到委內瑞拉建立「具代表性的政府」為止。

委內瑞拉石油收入的資金流向已出現變化。萊特表示，過去石油收入會先匯入卡達的一個帳戶，該帳戶由美國政府控制，之後再將資金匯往委內瑞拉；但目前已改由美國財政部設立的帳戶接收，相關資金將不再經由卡達。

萊特並表示，委內瑞拉在川普第二任期結束前「很可能」舉行自由選舉，暗示美方將以選舉與政權轉型作為資金與能源政策調整的關鍵條件。

儘管埃克森美孚執行長 Darren Woods 今年 1 月在白宮會議中曾形容委內瑞拉「不可投資」，萊特仍指出，埃克森美孚正以謹慎方式評估，並形容委內瑞拉正「走在變得可投資的道路上」。埃克森美孚則未立即回應置評請求。

埃克森美孚於 2007 年在資產遭到徵收後退出委內瑞拉，長期以來對該國投資態度保守。不過伍茲在 1 月下旬也曾表示，公司願意派遣技術團隊前往委內瑞拉評估油氣基礎設施狀況，並認為川普政府可能有助於解決該國問題。

萊特同時表示，雪佛龍是目前唯一仍在委內瑞拉運作的美國石油生產商，正推動大規模擴張計畫。他形容雪佛龍在當地投入「龐大資本」，並推動產量「劇烈成長」，對一家相對保守的大型能源公司而言，屬於相當積極的布局。

萊特預測，委內瑞拉原油產量可能在一年內成長 30% 至 40%。他指出，目前委內瑞拉日產量約為 100 萬桶。

不過，市場對委內瑞拉短期增產幅度仍持保留態度。

前美國國務院能源外交官 David Goldwyn 表示，委內瑞拉油氣基礎設施在多年忽視、管理失當、投資不足與美國制裁影響下已相當破敗，要在今年達成 30% 的增產目標「過於理想化」。他指出，若政治情勢穩定、產量分成合約具競爭力、並獲得國營石油公司 PDVSA 合作等多項條件同時成立，30% 的增產幅度仍可能在 12 至 18 個月內實現。

萊特表示，雪佛龍預計可在 12 至 18 個月內，讓其在委內瑞拉其中一座油田的產量翻倍，並在未來 5 年內有機會提升至 5 倍。

萊特透露，在更嚴格的美方監督架構下，委內瑞拉石油銷售收入目前已超過 10 億美元。