日本加速對美投資5500億美元 首個項目即將拍板
鉅亨網編輯林羿君
日本和美國將加快推進對美投資 5500 億美元的計劃，這是雙方達成的廣泛貿易協議的一部分。
日本外務省 24 日發布聲明指出：「雙方部長們已就加速相關準備工作達成共識，期盼能儘早對外宣布『戰略投資倡議』的首個投資專案。」
聲明指出，討論首個投資專案的協商小組已於週二晚間召開會議，歷時約兩小時。與會者包括日本經濟產業大臣赤澤亮正，以及美方的商務部長盧特尼克與能源部長萊特。
該專案磋商的首次會議已於上週召開，象徵投資機制正式進入遴選程序。
據悉，諮詢小組的協商完成後，將向由盧特尼克主導的投資委員會提出意見；最終是否核准投資，則將由川普依據該委員會的建議拍板決定。
若日本未能在川普作出相關決定後的 45 天內為專案提供資金，恐將面臨較高關稅回歸的風險。今年稍早，川普曾揚言將日本商品關稅提高至 25%，但在日本同意透過這項 5,500 億美元機制擴大對美投資後，已將多數商品的關稅下調至
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 升息又高債務 日本股市為何照樣強？
- 別只盯匯價猜干預！讀懂日本決策者「口頭警告」的真實分級
- 日元兌美元升破156 領漲G10貨幣 日本當局發出迄今最強烈干預警告
- 川普盛讚盟友日本！願意向高市早苗提供「任何想要的東西」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇