日本和美國將加快推進對美投資 5500 億美元的計劃，這是雙方達成的廣泛貿易協議的一部分。

日本加速對美投資5500億美元 首個項目即將拍板。(圖:shutterstock)

日本外務省 24 日發布聲明指出：「雙方部長們已就加速相關準備工作達成共識，期盼能儘早對外宣布『戰略投資倡議』的首個投資專案。」

聲明指出，討論首個投資專案的協商小組已於週二晚間召開會議，歷時約兩小時。與會者包括日本經濟產業大臣赤澤亮正，以及美方的商務部長盧特尼克與能源部長萊特。

該專案磋商的首次會議已於上週召開，象徵投資機制正式進入遴選程序。

據悉，諮詢小組的協商完成後，將向由盧特尼克主導的投資委員會提出意見；最終是否核准投資，則將由川普依據該委員會的建議拍板決定。