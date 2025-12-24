鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-24 11:38

12 月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至 23 日大盤漲 2.48%，反而是今年來一直備感壓力的台股高息 ETF 逆風翻盤，觀察同期間共有 9 檔台股高息 ETF 漲幅勝大盤，其中群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 上漲 7.21% 漲幅居冠表現最出色，另外，國泰股利精選 30(00701-TW)、 凱基優選高股息 30(00915-TW) 也有 5% 以上的好表現。

高息ETF逆風翻盤！00919、00701、00915本月績效超車大盤最亮眼。(圖:shutterstock)

市場法人表示，雖然高息型 ETF 今年來績效備感壓力，但在大盤震盪之際，還是彰顯出穩健高息的特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股 ETF 的成分股中持有金融類股居多，後市表現仍可期。

群益台灣精選高息 ETF 經理人謝明志表示，今年來 AI 科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的。

2026 年受惠於壽險接軌 IFRS 17，預估獲利將顯著，加上市場預期 Fed 降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及 Fed 降息壓低壽險業避險成本，建議投資人續抱台股高股息 ETF。

群益投信台股 ETF 研究團隊表示，投資高股息 ETF 最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息 ETF 有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。