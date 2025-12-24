鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-24 10:10

巴隆周刊 (Barron’s) 引述最新數據指出，人工智慧 (AI) 投資在第 3 季仍是美國經濟成長的重要推力，但動能已出現降溫跡象。

AI拉動效應放緩 第3季對美國GDP貢獻度創今年最低 (圖:Shutterstock)

美國經濟分析局 (BEA) 周四 (23 日) 公布，第 3 季 GDP 國內生產毛額 (GDP) 季增年率 4.3%，優於華爾街預期，再度凸顯美國經濟的韌性。

報告顯示，與 AI 投資相關的 GDP 項目——包括電腦與周邊設備、通訊設備、資料中心結構投資、軟體以及研發，對經濟成長的貢獻度為今年來最低。與第 2 季相比、經通膨調整的實質 GDP 成長，有 14% 來自這些項目，相當於約 2540 億美元。

儘管貢獻度下降，這仍是相當突出的表現，因為這些 AI 相關項目在整體實質 GDP 中的占比僅約 8%。

今年前九個月，AI 相關項目占實質 GDP 成長的比重高達 37%，相較去年同期大幅提升。其中，最大貢獻來源為軟體，占成長的 16%；其次是填滿 AI 資料中心的伺服器，占 14%。

在這九個月期間，美國實質 GDP 年化成長率為 2.1%，若沒有 AI 帶動，成長率僅約 1.5%。

不過，市場對第 3 季數據仍有理由保持保留態度。最新 GDP 報告是在一段較長時間的聯邦政府停擺之後公布，停擺期間官方並未進行資料蒐集。

以資料中心結構投資為例，相關數據來自美國人口普查局每個月的建築統計，但目前僅公布至 8 月，涵蓋第 3 季的一部分，9 月數據的發布時間仍未確定。

美國經濟分析局 (BEA) 說明，10 月與 11 月發生的政府關門，導致多項用於 GDP 估算的主要來源數據出現延遲。