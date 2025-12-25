鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-25 11:00

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周一 (22 日) 以國家安全為由，將中國大疆等所有外國製造的無人機及零件列入「受管制清單」，禁止其在美國銷售新型號產品。這項突如其來的禁令，瞬間點燃美國無人機產業的恐慌情緒，近 50 萬名持證操控員掀起「囤貨潮」，並向國會和白宮發起聯名抗議。

美國全面封鎖中國無人機引恐慌 50萬名飛手緊急囤貨抗議（圖：Shutterstock）

綜合《路透社》、《華爾街日報》等外媒報導，作為佔據美國民用無人機市場 70%-90% 份額的產業龍頭，大疆成為此次制裁的核心目標。

‌



數據顯示，美國地方政府的緊急巡邏、農場主人的作物監測、警方搜救失蹤者等關鍵場景中，大疆無人機的使用率超過 80%。

禁令生效後，有加州葡萄園主表示，同等性能的美國國產無人機售價高達 3 萬美元，而大疆只要價 1.1 萬，且技術領先至少一代。

恐慌情緒迅速蔓延。無人機愛好者論壇湧現大量「緊急採購指南」，二手交易平台上的大疆機型價格一夜飆升 30%。

接受《華爾街日報》採訪的多名飛手說，他們正批量購買備用電池、螺旋槳等核心配件，「我們不知道禁令何時擴大到現有設備維護」。

更有用戶直接向議員發送郵件：「若失去中國無人機，我們的搜救效率將倒退十年。」

面對美方指控，大疆創新周二 (23 日) 發布聲明稱此舉是「地緣政治裹挾下的市場扭曲」。

聲明指車，大疆從未被證實有安全漏洞，其產品符合全球最嚴苛的資料加密標準。中國商務部同日強硬回應，譴責美方泛化國家安全概念，濫用行政手段打壓中國企業，並稱「將採取一切必要措施維護合法權益」。

值得關注的是，美國本土無人機產業難以填補市場空缺。產業報告顯示，目前美國商用無人機平均交貨週期長達 18 個月，價格普遍高於中國同類產品 2-3 倍。

紐約州警察局無人機部門負責人透露：「在颶風救援中，大疆的快速部署能力曾多次挽救生命，替換設備至少需要兩年過渡期。」

這場風波折射出更深層的產業博弈。近年來，美國持續收緊對中國高科技出口管制，從晶片到無人機步步緊逼。