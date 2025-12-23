〈台幣〉年底前交投偏淡 升值1.5分收31.508元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-23 16:52

由於年底前匯市交投相對清淡，以實質拋補需求為主，新台幣今 (23) 日升貶互見，終場收在 31.508 元，升值 1.5 分，台北外匯經紀公司成交值 9.42 億美元。

新台幣終場收在31.508元，升值1.5分。

新台幣今日以 31.51 元、升值 1.3 分開出後，一度貶至 31.544 元，但最高也來到 31.485 元，買賣力道拉鋸，全日高低價差僅 5.9 分。

在美元指數續跌逾 0.2% 之際，觀察主要亞幣多數走強，日元反彈超過 1%，星元漲逾 0.5%，人民幣升 0.1%，泰銖也小升 0.05% 左右，新台幣收升 0.05%，韓元則逆勢貶逾 0.3%。

統一投顧分析，美國通膨數據全面降溫，增添聯準會降息空間，且未來川普政府持續放鬆監管，有利市場資金活絡與利息壓力減輕。