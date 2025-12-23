search icon



〈台幣〉年底前交投偏淡 升值1.5分收31.508元

鉅亨網記者王莞甯 台北

由於年底前匯市交投相對清淡，以實質拋補需求為主，新台幣今 (23) 日升貶互見，終場收在 31.508 元，升值 1.5 分，台北外匯經紀公司成交值 9.42 億美元。

cover image of news article
新台幣終場收在31.508元，升值1.5分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.51 元、升值 1.3 分開出後，一度貶至 31.544 元，但最高也來到 31.485 元，買賣力道拉鋸，全日高低價差僅 5.9 分。


美元指數續跌逾 0.2% 之際，觀察主要亞幣多數走強，日元反彈超過 1%，星元漲逾 0.5%，人民幣升 0.1%，泰銖也小升 0.05% 左右，新台幣收升 0.05%，韓元則逆勢貶逾 0.3%。

統一投顧分析，美國通膨數據全面降溫，增添聯準會降息空間，且未來川普政府持續放鬆監管，有利市場資金活絡與利息壓力減輕。

統一投顧進一步提到，美國啟動「創世紀計畫」、「美國科技力量計畫」，國家級戰略推動 AI 應用加速發展，並簽署行政命令重新加速發展太空競賽，再加上美中關係改善、俄烏停戰再見曙光，地緣政治局勢持續降溫，關稅豁免品項也可望增加，金融市場迎接「聖誕老人行情」到來。


降息央行台幣聯準會美元

