新纖無人載具天使基金「蓋亞資本」正式成立 初期投入2億元扶持新創

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-23 18:58

新纖 (1409-TW) 董事長吳東昇今 (23) 日宣布，旗下發起的無人載具天使基金「蓋亞資本」（Gaia Capital）正式成立，基金總規模現階段訂為 5 億元，初期將投入 2 億元，全力助攻台灣智慧無人載具新創團隊躍上國際舞台。

左起為新光幼獅執行長陳榮坤、新纖董事長吳東昇。(鉅亨網記者彭昱文攝)

吳東昇表示，智慧無人載具是全球競逐的戰略產業，為了支持台灣新創，新光 InnovHUB 已規劃於 2027 年第一期興建落成之際，提供成為「智慧無人載具專業實證場域」，解決新創團隊最迫切的測試與數據驗證需求。

吳東昇進一步指出，未來蓋亞資本將串聯新光 InnovHUB，打造無人載具海空實證基地。而 InnovHUB 不只是新創的加速器，對新纖來說也是，透過新創進駐合作，挖掘可應用於新纖的新技術，製造雙贏的局面。

新光 InnovHUB 今日也與蓋亞資本聯合主辦的「創業、天使、聖誕 趴之智慧無人載具專場」，本次活動共吸引 13 家智慧無人載具新創團隊參與，並與多家天使投資人進行「多對一」的精準媒合。

吳東昇強調，台灣擁有強大的資通訊基礎與製造優勢，具備在全球市場「展翅高飛」的條件。透過今日的精準對話，期望讓青創家的創意與投資人的資源產生「化學反應」，共同把夢想做大。