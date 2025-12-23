鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-23 10:56

立法院今（23）日正式三讀通過「貨物稅條例第 12 條之 3」及「使用牌照稅法第 5 條」修正草案，以電能為動力的電動車輛，其減免徵貨物稅與免徵使用牌照稅的優惠期間，一舉延長 5 年至 119 年 12 月 31 日。未來數年內，民眾選購電動車不僅能享受政府的稅收補貼，更能長期省下每年固定支出的牌照稅開銷，實質減輕長期養車的負擔。

根據財政部統計資料顯示，政府自 100 年 1 月起便持續推動電動車輛減免稅措施。截至 114 年 11 月底為止，電動車輛減免貨物稅的受惠車輛已達 93 萬輛，總計減免稅額高達新台幣 289 億元；而在使用牌照稅的部分，也有 12 萬輛車獲得免稅待遇，減免總金額達新台幣 92 億元。這些具體數字說明了政策在推動載具電動化上的顯著成效，也確實讓許多先行改用綠色運具的車主獲得實惠。

財政部說明，為了達成 119 年運具電動化及 2050 淨零排放的國家長遠願景，鼓勵大眾改用低污染、節能減碳的車輛是當務之急。考量到目前燃油車與電動車在市場上仍處於相互競爭的過渡期，為維持產業衡平發展，並同步對標 114 年 9 月修正的相關條例，行政院與立法院達成共識，決定將這項惠民措施延展。這項政策不僅有助於台灣相關電動車產業的持續壯大，更能提升電動車在民間的普及率，讓綠色生活走入每個家庭。