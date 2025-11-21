search icon



〈鴻海科技日〉全新電動車MODEL A亮相 劉揚偉定位「From Japan, for Japan」

鉅亨網記者劉玟妤 台北

鴻海 (2317-TW) 於今 (21) 日的鴻海科技日 HHTD25 亮相全新電動車 MODEL A，董事長劉揚偉於記者會指出，將 MODEL A 定位為「 From Japan, for Japan 」，由日本工程師設計，並規劃在日本設立公司服務當地客戶，最終實現在日本在地生產。 

cover image of news article
全新電動車MODEL A亮相，劉揚偉定位「From Japan, for Japan」。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

鴻海推出全新 MODEL A 電動參考車，策略長 EV 策略長關潤也亮相 3 台不同設定的 MODEL A，提供不同產業、使用者與情境的需求，並結合最新 AI 技術與模組化零部件，讓成本最佳化，為多元化的應用廠請帶來新的可能性。 


鴻海長期調查日本市場，並針對使用的工作與生活需求，提出「Being White」的造型哲學，重視純粹性與靈活性，融合日系美感，可應對各種場景與需求。 

鴻海指出，MODEL A 代表 Affordable(可負擔)，且搭載最先進的 AI 技術。在全新的設計參考車中，加入智慧電池管理系統，延長電池壽命；智慧熱管理則兼顧舒適性與電池消耗的最佳平衡；配備智慧翻譯功能，支援多語言。 

鴻海表示，MODEL A 最大限度地採用通用 (off-the-shelf) 零組件，達到 Time To Cost、Time To Market 的目標。未來配合客戶時程，將以日本電動車市場為上市首發地，且後續已和品牌客戶商談，在東南亞市場採用的可能性。

鴻海全新電動車MODEL A亮相。(圖：鴻海提供)
鴻海全新電動車 MODEL A 亮相。(圖：鴻海提供)

 


