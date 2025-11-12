鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-12 20:23

總統賴清德於今年 9 月公告修正《貨物稅條例》，除延長原有的中古汽機車汰舊換新減徵退稅措施，更首度擴大將「新購」2000cc 以下小客車及 150cc 以下機車納入減徵範圍，此項政策利多已讓車市買氣顯著回溫，根據交通部資料顯示，自 9 月新制生效後，小客車掛牌數自 8 至 10 月已連續三個月回升。

新版貨物稅減徵 新購汽車最高退稅10萬元 拚車市買氣力抗關稅衝擊。(鉅亨網資料照)

為落實優惠並簡政便民，財政部會同經濟部於今（12）日修正發布相關辦法並更名，將整體減徵優惠期程同步延長至民國 119 年 12 月 31 日，提供更長期的購車誘因；同時，民眾透過網路申請退稅可免附新車領牌登記書等文件，大幅簡化手續，確保自 9 月 7 日新法生效以來已購車的民眾，其退稅權益皆不受影響。

‌



財政部今日於記者會說明，本次修正發布的《購買新小型汽機車及中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法》，核心在於提供長期優惠並簡化流程。

減徵優惠實施期限統一延長至 2030 年 12 月 31 日止。在減徵額度上，新購排氣量在 2000cc 以下的小型小客車，每輛最高可減徵新台幣 5 萬元；新購排氣量在 150cc 以下的小型機車，每輛最高可減徵新台幣 2 千元。

若符合汰舊換新資格的民眾，中古車報廢或出口換購新車減徵最高 5 萬元，機車最高 4 千元，新購小型小客車最高最高可享有 10 萬元的貨物稅減徵，提供強勁的購車誘因，兼顧節能減碳與產業發展。

為了方便民眾申請退稅，新制特別增訂，若購買新小型汽機車的申請人是透過網際網路方式提出申請，即可免附新車領牌登記書、新車貨物稅完稅證明等證明文件，大幅簡化了退稅手續。在申請期限方面，產製廠商或進口人應於新領牌照登記書所載發照日次日起算 6 個月內提出申請。

財政部並特別說明，對於在今年 9 月 7 日貨物稅條例修正公布生效日至本次辦法發布生效日（11 月 12 日）之間，已購買新車並完成領牌的民眾，其退稅權益不會受影響，可自新辦法發布生效日的次日（11 月 14 日）起算 6 個月內提出申請退稅，請符合條件的民眾安心提出申請。

財政部指出，今年車市初期受美國對等關稅政策影響，許多消費者轉向觀望，影響了進口車及國產車的銷售狀況。然而，總統於九月公告的貨物稅條例修正案實施後，買氣已逐步回溫。