鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-23 16:01

行政院今 (23) 日召開經濟發展委員會第 2 次顧問會議，針對近期在野黨提出的彈劾議題，行政院長卓榮泰在會前受訪時表示，經發會是行政院最重要的一個經濟政策平台，也是政府與民間、產業及社會界最重要的溝通橋樑，他強調：「今天一整天這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情。」他指出，政府的職責是努力推動國家往好的方向進步。

經濟發展委員會第 2 次顧問會議，其中「包容成長」組顧問會議由中研院院士朱敬一擔任召集人，並由中小企業總會理事長李育家、中經院院長連賢明等專家共同參與。

李育家於會後受訪表示，今日討論重點聚焦在青年多元發展、薪資提升與新的薪資透明化制度，以及雙薪就業家庭照顧等議題。在薪資方面，企業代表普遍願意配合政府政策持續調薪，並在獲利時多照顧員工，但同時也向政府反映，不希望設下過於僵化的薪資天花板，以免造成企業負擔。

針對勞工環境與內需議題，中經院院長連賢明指出，會議核心在於如何讓經濟成長成果照顧到不同族群，特別針對青年、少子化與高齡化進行討論。勞動部預計於未來一年內提出更具彈性的「變形工時」制度，並透過政府補貼機制協助企業導入，以利婦女在職場上有更彈性的安排。在擴大內需部分，則鎖定「危老重建」與「觀光」兩大方向，顧問建議政府應研議在都更容積率上給予更彈性的放寬，或設計其他誘因機制以加速推動。

此外，針對中小企業轉型，經濟部報告了數位轉型、淨零碳排及 AI 應用等協助措施。李育家提到，目前 AI 相關人才培育已超過 10 萬名，會議重點在於如何媒合這些人才進入企業，帶動產業升級。