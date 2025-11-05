鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-05 19:00

美國券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 周二 (4 日) 公開抨擊電影「大賣空」本尊 Michael Burry 做空數據分析公司 Palantir(PLTR-US) 行為，稱此舉「完全錯誤」。

怒轟《大賣空》本尊做空完全錯了！華爾街知名科技分析師：Palantir是AI界的梅西（圖：Shutterstock）

Ives 在受訪時直指 Burry 的警告是「在擁擠劇院裡大喊失火」，認為 Burry 根本誤判了 Palantir 的長期發展軌跡。

此前，Ives 曾盛贊 Palantir 最新一季的財報表現「可能是軟體業有史以來最好的季度之一」，數字「幾乎不真實」，更在 X 平台上稱 Palantir 為「AI 界的梅西」。

然而，儘管業績亮眼，Palantir 仍遭拋售，周二股價大跌 8%。Ives 將此歸咎於投資人的「金魚記憶」及對本益比的「過度痴迷」，並批評 Burry 只看短期指標的典型錯誤。

Ives 說：「過去 20 年，人們因關注一年期估值錯過每一檔轉型成長股。」

他還反駁悲觀敘事，強調 Palantir 美國商業業務的爆炸式成長，預估三年內規模將比現在更大，並將該公司當前階段跟 Salesforce、亞馬遜 AWS 及微軟服務的早期階段。Ives 還斷言道：「這是下一個甲骨文、下一個 Salesforce、下一個迷你微軟」。