〈陸股盤後〉輝達春節前向中國供應H200晶片 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-12-23 16:30

輝達春節前向中國供應H200晶片，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 0.07% 報 3,919.98 點，深成指漲 0.27% 報 13,368.99 點，創業板指漲 0.41% 報 3,205.01 點。

據《路透社》周一報導，消息人士表示，輝達已告知中國客戶，計劃在明年 2 月中旬、春節前開始向中國供應性能僅次於最先進產品的 H200 晶片。

知情人士說，輝達計劃先以既有庫存履行初期訂單，預計首批出貨規模約 5,000 至 10,000 個晶片模組，換算約等同 4 萬至 8 萬顆 H200 晶片。

另有消息指出，輝達也已向中國客戶說明，未來將擴充 H200 晶片的生產產能，新產能的下單時程預計於 2026 年第二季開放。