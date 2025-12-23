search icon



〈陸股盤後〉輝達春節前向中國供應H200晶片 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

中國股市三大指數周二（23 日）收盤走高，知情人士透露，美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 已告知中國客戶，計劃在春節前開始向中國供應 H200 晶片。

cover image of news article
輝達春節前向中國供應H200晶片，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 0.07% 報 3,919.98 點，深成指漲 0.27% 報 13,368.99 點，創業板指漲 0.41% 報 3,205.01 點。


據《路透社》周一報導，消息人士表示，輝達已告知中國客戶，計劃在明年 2 月中旬、春節前開始向中國供應性能僅次於最先進產品的 H200 晶片。

知情人士說，輝達計劃先以既有庫存履行初期訂單，預計首批出貨規模約 5,000 至 10,000 個晶片模組，換算約等同 4 萬至 8 萬顆 H200 晶片。

另有消息指出，輝達也已向中國客戶說明，未來將擴充 H200 晶片的生產產能，新產能的下單時程預計於 2026 年第二季開放。

不過，目前上述規劃仍存在高度不確定性。北京當局尚未批准任何 H200 採購案，相關出貨計畫可能隨政府決策而調整。一名消息人士直言，整體安排取決於官方是否放行，「在獲得正式核准前，一切都還不能確定」。


相關行情

台股首頁我要存股
上證指數3919.98+0.07%
輝達183.69+1.49%
美元/人民幣7.0279-0.13%

