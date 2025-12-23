〈陸股盤後〉輝達春節前向中國供應H200晶片 三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周二（23 日）收盤走高，知情人士透露，美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 已告知中國客戶，計劃在春節前開始向中國供應 H200 晶片。
滬指周二收盤漲 0.07% 報 3,919.98 點，深成指漲 0.27% 報 13,368.99 點，創業板指漲 0.41% 報 3,205.01 點。
據《路透社》周一報導，消息人士表示，輝達已告知中國客戶，計劃在明年 2 月中旬、春節前開始向中國供應性能僅次於最先進產品的 H200 晶片。
知情人士說，輝達計劃先以既有庫存履行初期訂單，預計首批出貨規模約 5,000 至 10,000 個晶片模組，換算約等同 4 萬至 8 萬顆 H200 晶片。
另有消息指出，輝達也已向中國客戶說明，未來將擴充 H200 晶片的生產產能，新產能的下單時程預計於 2026 年第二季開放。
不過，目前上述規劃仍存在高度不確定性。北京當局尚未批准任何 H200 採購案，相關出貨計畫可能隨政府決策而調整。一名消息人士直言，整體安排取決於官方是否放行，「在獲得正式核准前，一切都還不能確定」。
- AI不炒夢！北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 從DeepSeek危機到H200解禁：輝達2025年15大重磅事件回顧
- 中國AI巨頭騰訊透過租賃獲取輝達B200晶片！繞過美國限制、加速AI運算能力
- 《大賣空》貝瑞再批輝達：高耗能AI路線恐讓美國在競賽中輸給中國
- 輝達H200輸中在即 美商務部被要求出口許可申請細節全公開
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇