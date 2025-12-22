search icon



〈房產〉商用不動產市場仍將強勢 方睿科技將打造商用地產新顧問服務

鉅亨網記者張欽發 台北

受惠於半導體與 AI 產業強勁擴張，加上全球供應鏈重組帶動的剛性需求，台灣商用不動產市場仍獲看好，方睿科技集團今 (22) 日攜手宇豐不動產估價師聯合事務所，成立全新品牌 「宇豐睿星」，整合資本市場顧問、不動產估價專業與 AI 科技應用，推出以數據驅動為核心的商用不動產顧問服務模式。

cover image of news article
宇豐睿星不動產代理暨資本市場事業群總經理郭慧蘭。(鉅亨網記者張欽發攝)

方睿科技指出，成立全新品牌 「宇豐睿星」，主要訴求將傳統高度仰賴人力與經驗的商用地產服務，推進至可量化、可預測的 2.0 時代。


方睿科技成立的宇豐睿星公司，方睿科技指出，其組成包括具有 18 年實務經驗兼具顧問及銷售雙重背景，並協助多家半導體、光電、生技產業等上市櫃企業進行資產配置的不動產代理暨資本市場事業群總經理郭慧蘭，及現任估價師公會研究發展委員會副主委，並專精於都市更新權利變換等高複雜度專案的陳志豪估價顧問暨市場科學事業群總經理。

郭慧蘭指出，過去商用不動產決策高度依賴經驗與人脈，但在快速變動的市場中，資訊龐雜且競爭激烈。在看好資產價值仍具增值潛力的前提下，缺乏數據支撐的「直覺式下注」將顯著增加投資風險，企業必須確保每一分資金投入都能創造最大效益及長遠價值。

郭慧蘭強調，如同各行各業的底層邏輯都在改變，商用不動產決策也需要有新思維、新方法。「宇豐睿星」是用數據來驗證經驗。未來企業在做每一個資產配置決策前，都應該透視全方位的市場資訊與數據脈絡，而不是憑感覺。

同時，透過整合母集團方睿科技既有的 AI 與數據技術，宇豐睿星將物件資訊、區位特性、市場行情、價格分析、風險評估等，原本需耗費數天甚至數週的工作，大幅縮短至近乎即時，讓專業顧問得以將時間與心力，協助企業聚焦於策略判斷與資本配置建議。

同時，宇豐不動產估價師聯合事務所已成立 10 周年，在累積深厚市場實績的基礎上，身兼宇豐不動產估價師聯合事務所副所長的陳志豪，帶領團隊主動擁抱變革，加速推動 AI 科技於專業服務的落地應用，展現科技賦能領先實踐。

陳志豪則指出，估價師的核心價值並非文書作業，而是對市場與法規的專業判斷。將科技應用奠基在嚴謹的估價邏輯與豐富的市場經驗，讓效率以及資訊正確性都進一步提升，同時客戶也能得到更全面的視角，宇豐睿星透過動態敏感度分析快速檢視不同情境下的風險與價值變化，讓專業不再只能以靜態的文件呈現，而是得以成為即時調閱、持續更新的專屬數位資產。這代表我們不僅提升服務的質量，也為客戶創造更具延續性的決策價值。

宇豐睿星同時提出「商用不動產服務 2.0」的新定義，主張商用不動產顧問服務不應止於單一交易，而是要成為企業長期的資產決策夥伴。藉由方睿科技集團研發的數據平台與多元產業科技模組，持續累積市場數據與專案回饋，打造具備複利效應的「數據資產池」，為企業提供更具延續性與全方位的服務價值。


