鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-22 15:51

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (22) 日發布 2025 年七大超商鮮食銷售趨勢，包括雞蛋的多種變化受歡迎、東南亞美食竄出、超商成 24 小時台式小吃店、飲控族蛋白質補給站、即食少調味的現煮熱食受寵、加大份量鮮食守護小資族荷包，以及冷藏甜點櫃創造億元商機等。

統一超2025年七大鮮食銷售趨勢出爐。(圖：統一超提供)

統一超說明，超商平均每兩周祭出鮮食新品，但仍出現多個大趨勢，觀察到許多消費者到 7-ELEVEN 購買三餐都會加一顆蛋，從茶葉蛋到滷蛋白丁都各有愛好者，每年 7-ELEVEN 可賣出上億顆雞蛋，而今年最具話題的是半熟蛋。

‌



為搶攻懶人經濟，7-ELEVEN 目前已在 600 家門市引進免剝殼的動福滷蛋，接下來也將擴大販售黃金水煮蛋。

第二，7-ELEVEN 觀察東南亞口味的鮮食商品，銷售已連 3 年雙位數成長，今年冬季推出的越式牛肉河粉也在社群爆紅，迄今已熱賣超過 10 萬碗。

第三，7-ELEVEN 多年來積極開發台式料理，尤其看好 2025 年初實境節目帶動夜市美食熱潮，與多間來自人氣夜市、街邊名店打造接地氣的台式風味商品，使台式小吃品項數已較三年前成長 10%，每年平均可創下 20 億元的營業額。

第四，7-ELEVEN 今年率超商通路之先，上架日本超商熱銷的機能型點心「豆腐蛋白棒」，並邀請到世界冠軍 MVP 陳傑憲代言 Simple Fit，為便利飲食管理的外食族設計不同類型的沙拉餐、輕食便當，提供飲控族更多選擇。

第五， 7-ELEVEN 今年搶攻熱鍋夾經濟，小小一鍋蒸鍋的含金量超高，已創下千萬業績，除了每年熱賣的蒸地瓜，蒸玉米迅速在交通轉運、醫院型門市等商圈拓展，導入逾 2300 間門市，平均每店每日可熱銷上百支，顯示即食、少調味的現煮熱食趨勢逐漸崛起。

第六，今年受股市波動、消費氛圍相對保守之際，7-ELEVEN 多款鮮食商品增量提案，協助學生族和小資族餐餐省荷包。