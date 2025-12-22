〈焦點股〉太空板成長性佳 華通、燿華在PCB次族群放閃

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-22 11:03

華通 (2313-TW) 在 2025 年第四季對低軌衛星板進入全年高峰期，預估全年低軌衛星 (LEO) 板的營收將超越 155 億元，同時，華通在泰國廠的產能已擴至每月 40 萬呎，在供應鏈取得有利位置，包括華通及燿華 (2367-TW) 股價今 (22) 在 PCB 類股中漲幅領先。

燿華董事長張元銘。(鉅亨網記者張欽發攝)

華通股價早盤鎖住漲停價 96.5 元，漲幅達 9.91%，而燿華上漲最高價達 28.3 元，漲幅也在 7% 之上。

在台商 LEO 板供應廠中，燿華的低軌衛星板原在台灣生產，今年 LEO 板營收比重下滑，且燿華因應 LEO 客戶需求在泰國設廠於第四季完工，燿華主管指出，因應客戶的認證等程序，預估泰國燿華在 2026 年第二季、第三季才能進入量產，而泰國燿華廠的設計，原即為因應低軌衛星營運商要求以「非中非台」生產 PCB 供應及爲伺服器板生產設計，明年將推升總體業績逐季向上成長。

華通在 11 月的低軌衛星板出貨金額已達今年單月的歷史高檔水準，低軌衛星板的高業績、高毛利，足以大幅提高第四季的獲利能力，同時，低軌衛星板的訂單也向 2026 年快速延伸之中。