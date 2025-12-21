鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 16:00

週六（20 日），中國熱議話題「# 海南封關 120 多萬（保時捷）卡宴（Cayenne）只要 60 萬 #」衝上熱搜，掀起網友熱烈討論。隨著海南自貿港「零關稅」進口車政策正式落地，不少人幻想可以趁機購買豪車享受巨額折扣，但實際政策對普通消費者有限制。

中國海南封關保時捷Cayenne價格砍半！新華社：購買有一大前提。(圖：Shutterstock)

據《新華社》報導，18 日海南宣布封關後，「零關稅」政策正式生效。社交平台上不少網友直呼：「現在就訂機票去海南買零關稅進口車！」

政策實施後，原價 60 萬人民幣的 BMW X5，海南封關後僅需 35 萬人民幣；價值 120 多萬人民幣的保時捷 Cayenne，售價也降至 60 多萬人民幣，價格落差引發極大關注。

同日晚間，記者在三亞市國藥中服免稅店附近看到，一輛露天展示的進口賓利豪車吸引不少市民圍觀。展板顯示：「賓利添越 V8，自貿港免稅落地價 2073515 元。」

不過，當市民詢問是否可個人購買時，才得知此政策僅適用於特定企業，個人無法享受優惠。

根據《海南自由貿易港「零關稅」進口交通工具及遊艇管理辦法（試行）》，符合條件的進口車可直接免徵關稅、增值稅及消費稅，進一步降低車價。

以 2021 年首輛「零關稅」進口汽車為例，價值 22.7 萬人民幣的豐田海獅 13 座商務車免除稅款約 8.4 萬人民幣，折扣近 40%。

然而，需要注意的是，普通消費者無法直接購買。政策僅針對在海南從事交通運輸或旅遊業的企業，且車輛必須用於營運，安裝自主衛星定位終端，並與監管系統聯網。

此外，車輛須確保始發地或目的地至少一端在海南自貿港，每年在中國內地停留不得超過 120 天。

企業購買亦有條件：公司需擁有 15 輛以上營運滿 3 年的車，或一次性進口不少於 15 輛零關稅車。

即便取得購買資格，也須遵守嚴格規定：車輛不得隨意轉讓，如需轉讓需經海口海關批准並完成手續；若轉讓對象不符合政策，須補繳稅款。

所有零關稅進口車需登記為營運用途，使用期限至 15 年後報廢。

《新華社》提醒，普通消費者應警惕不法商家宣稱可代購零關稅車，這類行為多為詐騙，不僅無法上牌，還可能被海關查封，導致錢財兩空。