2025-11-18

十幾萬就能開上保時捷，大陸年輕人盯上二手豪車。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周一（17 日）報導，她表示，2018 年左右上牌、行駛里程在 4 萬～6 萬公里的保時捷 Macan，目前普遍二手車價不到 19 萬元，不到原新車價的三折。3 年車齡的保時捷帕拉梅拉二手車在新車的基礎上打六折；車齡約 5 年、行駛里程僅 2 萬公里的保時捷 718 打了五折。

「保時捷卡宴現在價格低，很多車主賠得太多不願賣。」北京一位二手車商張晉（化名）表示。一輛新車指導價 94.8 萬元，車齡不到 2 年、行駛里程 2 萬多公里的 2024 款 3.0T 卡宴，二手車落地價格僅 80 萬元。

「車主當初買的時候落地價格將近 120 萬，現在 4S 店新車落地價格約 90 多萬，僅新車降價車主就虧 20 萬，再加上一年的貶值，總共得賠 30 多萬。」

「現在二手豪華車根本不敢亂標價，懂車帝上一搜就知道行情，比別人貴一兩萬就賣不出去。」二手車商劉炎（化名）表示，當前市場競爭白熱化，尤其是暢銷車型價格透明，利潤薄。

暢銷豪華車型的利潤普遍只有兩三萬，還要刨去每月 6,000 元的車位費、加上資金成本、人員、整備費用等，「有時候一輛車放一個多月沒賣掉，甚至可能虧本。」

劉炎專門從事高端豪華二手車業務，這些車型多為百萬級進口豪華車，收車優先收 1～3 年車齡、低公里數的豪華車。他說這類豪華車型的利潤也不高，每輛車淨利潤在 1 萬～2 萬元左右。

二手車行業內「以價換量」已成主流，大店標價已接近底價，即便是高端豪華車議價空間也僅為幾千元。高端豪華車資金成本高，熱門車型價格透明利潤薄。

相比之下，冷門車型如保時捷卡宴 S 等，因受眾少、車源稀缺，利潤反而更高。

不過，這類車型的市場周轉效率較低，熱門車型可能兩天就能成交，冷門車型則可能積壓數月。

二手豪華車商的庫存周期普遍控制在 1～2 個月內，即便是百萬級的豪華車超過 2 個月也會考慮降價處理。百萬級豪華車單車價值高，庫存壓力遠大於普通二手車。尤其是超豪華二手車，遇到好時機會帶來高利潤，但高風險也同時存在。