《阿凡達 3》自上映以來話題不斷，在中國的票房表現也持續攀升。根據最新數據，該片不僅在短時間內突破多項紀錄，也為該國今年賀歲檔電影市場注入強勁動能。

《阿凡達3》中國票房3天破3億！刷新賀歲檔科幻片紀錄、裸眼3D成亮點。(圖：Shutterstock)

根據貓眼專業版數據，《阿凡達 3》自週五（19 日）上映以來，短短三天總票房已突破 3 億人民幣。

本週末票房漲幅更是亮眼，單日票房超過 1.4 億人民幣，並刷新中國影史賀歲檔科幻片單日票房紀錄，以及近五年賀歲檔動作片單日票房新高。

《阿凡達 3》由名導詹姆斯 · 卡麥隆（James Cameron）執導，首次引入裸眼 3D 視效技術，進一步提升沉浸式觀影體驗。

劇情延續前作，描繪傑克與妮特麗一家展開全新冒險，不僅要面對人類威脅，還將遭遇由反派 Varang 所率領的邪惡族群。

卡麥隆先前曾表示，《阿凡達 2》與《阿凡達 3》其實屬於同一個完整故事，只是依照敘事張力與情感曲線拆分為兩部作品。

從評分來看，《阿凡達 3》在爛番茄網站的新鮮度為 69%，略低於首集的 81% 與第二集的 76%。

不過，多數影評人仍認為該片稱得上是一部「大片」，尤其在視覺呈現上表現突出，不少觀眾形容彷彿親臨潘朵拉星球。

儘管票房亮眼，觀眾間的爭議也隨之浮現，其中高昂票價成為焦點之一。有報導指出，中國部分地區《阿凡達 3》首映日的特效影廳票價超過 300 人民幣，讓部分影迷直呼「被勸退」。

對此，影院業者表示，電影票價屬於市場調節價，電影院會依據場次、版本與供需情況自行訂定。

《阿凡達 3》片長達 198 分鐘，超過三小時，加上 IMAX、CINITY、Dolby Cinema、RealD 等特效廳成本較高、觀影效果更佳，因此票價相對偏高。

平台數據顯示，中國 2025 年賀歲檔（11 月 28 日至 12 月 31 日）電影總票房已突破 40 億元，目前已有超過 50 部影片上映，題材涵蓋懸疑、溫情、動作與科幻等多種類型。

在中國國產片方面，抗戰題材電影《得閒謹制》於 12 月 6 日上映，首日票房即突破億人民幣；懸疑片《匿殺》《用武之地》以及奇幻穿越 IP《尋秦記》也將於 12 月 31 日登場。