鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-20 21:40

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，儘管中國與日本之間的緊張局勢持續升高，美國仍可在與中國開展富有成效的合作的同時，與日本保持緊密聯繫。

盧比歐：美國可同時支持日本並與中國保持合作。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》報導，盧比歐於週五（19 日）在華盛頓舉行的記者會上指出，美國將持續深化與日本之間穩固且堅定的夥伴與同盟關係，同時也會尋求與中國合作的可行空間。

‌



近期中日關係明顯降溫，主因是日本首相高市早苗日前暗示，若台海局勢升溫，日本自衛隊可能被捲入衝突，引發北京方面的強烈反彈。

相關言論被中國視為挑戰其核心利益，進一步加劇雙邊緊張。

隨著中日摩擦升高，美國總統川普也介入斡旋，試圖為情勢降溫，並維持美中之間暫時性的貿易休戰安排。

盧比歐坦言，美國在處理與中國、日本的關係時，勢必會面臨摩擦與壓力點，但美方的責任正是在不同戰略目標之間取得平衡。他認為，「雙方都明白這一點。」

本月稍早，中國一架戰機在訓練中首度對日本軍機啟用火控雷達，令中日之間的外交與安全對峙進一步升高。

中國指控日本干擾其正常空中訓練，而日方則否認相關指控，雙方各執一詞。

此外，中國也指責高市早苗干涉其內政，並祭出經濟與外交層面的反制措施，要求日方收回相關言論。不過，日本政府拒絕讓步，強調自身立場並未改變。

盧比歐進一步指出，中國未來仍將是一個富裕且強大的國家，也是全球地緣政治中無法忽視的關鍵角色，美國「必須與中國維持關係」。

他強調，美國有能力一邊因應與中國相關的戰略緊張情勢，一邊在必要領域展開合作，同時不會削弱對日本及其他印太夥伴的堅定承諾。