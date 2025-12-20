FAA排放限制逼近 波音爭取777F續命：若無豁免 美國恐流失150億美元出口

鉅亨網編譯許家華 2025-12-20 11:18

波音 (BA-US) 週五 (19 日) 向美國聯邦航空總署（FAA）申請豁免飛機排放新規，以便在規定生效前，繼續銷售額外 35 架 777F 貨機。波音表示，由於市場需求強勁，加上新一代貨機的認證進度落後，此項豁免對滿足客戶在短期內的貨運需求至關重要。

（圖：REUTERS/TPG）

FAA 的飛機排放新規預計於 2028 年正式上路，屆時將限制多數在美國領空飛行的大型飛機碳排放。波音指出，符合新標準的下一代 777-8 貨機（777-8F）在 2028 年前無法投入服務，因此必須透過豁免，才能在 777-8F 正式交付前填補市場空缺。公司表示，希望能在 5 月 1 日前取得 FAA 核准。

波音先前指出，首架 777-8F 的交付時間，預計將落在 777-9 首度交付後約兩年，而 777-9 目前的目標交付時程為 2027 年。這意味著 777-8F 最快也要到 2029 年前後才能交付。

在政策背景上，FAA 於 2024 年 2 月在時任總統拜登任內，正式採納國際標準，針對大多數大型飛機制定減碳規範；不過，該規定並不適用於規則生效前已投入營運的機型。

波音強調，大型寬體貨機對美國出口至關重要。公司指出，2024 年全球航空貨運出口總值約 6,000 億美元，其中超過 2,600 億美元是由大型寬體貨機運送。若無法取得豁免，每架出口至海外客戶的 777F，按目錄價計算可為美國帶來 4.4 億美元的正向貿易貢獻，累計恐使美國流失超過 150 億美元的出口價值。

此外，波音表示，777F 是目前全球貨運市場中燃油效率最高的飛機，也是唯一仍在生產中的大型寬體貨機。美國國會去年亦通過立法，允許波音在美國繼續生產 767 貨機至 2033 年，並使其豁免於 2028 年生效的 FAA 燃油效率與排放規定。