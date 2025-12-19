輝達推新款大容量記憶體GPU 台廠麗臺打頭陣

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-19 16:05

輝達 (NVDA-US) 今 (19) 日宣布新款 RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU 正式上市， 容量從原先的 48GB 提升至 72GB，可望運行更大的 AI 模型，影像生成效能較上一代提升 3.5 倍，文字生成效能則提升 2 倍，目前已透過麗臺(2465-TW)、Ingram Micro、Unisplendour 與 xFusion 等夥伴上市。

輝達推出新款RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU。(圖：業者提供)

輝達指出，RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU 由 Blackwell 架構驅動，將強大的代理型與生成式 AI 能力，帶給全球更多桌上型電腦使用者與專業人士，這款全新的 GPU 配置，為 AI 開發者、資料科學家與創意工作者提供了能支援現代高記憶體需求工作流程的硬體。

‌



隨著生成式 AI 演進為更複雜的多模態代理型 AI，用於開發與部署這些技術的硬體也面臨更高的要求。AI 開發的關鍵挑戰之一在於記憶體容量。執行尖端的 AI 工作流程時，特別是涉及大型語言模型 (LLM) 與 AI 代理的情境，會對 GPU 記憶體造成顯著壓力，尤其當模型規模、情境窗口及多模態管線的尺寸與複雜度不斷提升時更是如此。

輝達表示，代理型 AI 系統往往包含工具鏈、檢索增強生成 (RAG) 與多模態理解。這類系統常需要在 GPU 記憶體中，同時維持多個 AI 模型、資料來源與不同程式碼格式處於活躍狀態。

NVIDIA Blackwell 可透過多工作負載排程與其它創新架構，為 AI、神經渲染與模擬提供高輸送量。RTX PRO 5000 72GB 基於 NVIDIA Blackwell 架構打造，協助突破這項瓶頸，同時提供 2,142 TOPS 的 AI 效能。

此外，72GB 的超高速 GDDR7 記憶體相較 48GB 版本提升 50%，讓開發者能在本機訓練、微調與原型驗證更大型的模型。這讓使用者得以兼顧資料隱私、低延遲與成本效率，也讓團隊能直接在工作站提供模型服務，而不必讓每項 AI 任務都依賴資料中心等級的基礎設施。

輝達認為，記憶體容量決定使用者能處理哪些工作負載，而輸送量則決定處理速度。在生成式 AI 的業界標準基準測試中，RTX PRO 5000 72GB 的影像生成效能相較上一代 NVIDIA 硬體提升達 3.5 倍，文字生成效能則可提升達 2 倍。